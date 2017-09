PERFILES / NICANOR PARRA

“La antipoesía es una manera

Nicanor Parra, antipoeta chileno, hermano mayor de Violeta Parra y candidato permanente al Premio Nobel de Literatura, cumplió 103 años el martes 5 de septiembre.

Nicanor Parra acompañó a su papá mientras bebía y cantaba junto a un barril de vino en San Fabián de Alico y en San Carlos, cerca de Chillán. Por esos días Europa se desangraba en la Primera Guerra Mundial. Viajó junto a su mamá caminando por la línea del tren con una pequeña maleta en la mano. Llegó a Santiago y siguió de largo hasta Oxford, donde hace poco lo nombraron Honorary Fellow. Mapuche, chileno e inglés. Pascual Coña, Gabriela Mistral y William Shakespeare.

La penúltima vez que hablamos sobre el asunto, me dijo: “¿Supiste en qué están los chinos con la muerte?”. Simplemente lo miré. “Dicen que no existe”. La noticia se la dio su hijo Barraco, que venía llegando de allá. “No existe, es un invento, una tomadura de pelo no más”. Meses atrás su hermana Violeta se le apareció en sueños y le dijo: “Mátate, Nicanor”. Yo le pregunté si estaba listo para morir: “Te contestaré lo que dijo el maestro taoísta: listo para morir ahora mismo, o dentro de cien años”.

La antipoesía es un sistema poético, político y teórico riguroso y coherente. Su autor es físico y matemático. No son ideas locas ni sueños vaporosos. Ni buenos deseos. Ni siquiera deseos. Los antipoemas son constataciones, remedos, voces, testimonios. Fascinación con lo que acontece. Si no late lo real, no es antipoema. Tampoco si gime, lagrimea o rezonga. ¿Poesía optimista? Para nada. Dado que esta obra en que todos participamos termina mal, no hay tiempo que perder.