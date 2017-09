Tucumán - El presidente Mauricio Macri encabezó este viernes el acto de inauguración de la nueva pista del aeropuerto Benjamín Matienzo, que le permitirá a la Provincia operar de manera internacional y ampliar las exportaciones de fruta fresca. "Hicimos la obra pensando que queríamos abrir Tucumán al mundo, a todo el país más activamente. Queremos que el mundo y más argentinos conozcan la hospitalidad tucumana y tantos lugares lindos que yo he podido visitar, como Tafí del Valle. Cuando uno hace una obra bien provoca una transformación para siempre", manifestó.

El mandatario, que arribó a las 10.41 a Tucumán y fue recibido por el gobernador Juan Manzur, remarcó que la obra se realizó en tres mesas, tal como estaba pactado. "Los tiempos son importantes, porque hacen a la creación de confianza. Con esta pista, una de las más largas de la argentina, queremos potenciar el turismo", apuntó.

"Quiero decirle al gobernador que no tiene nada de qué preocuparse porque mi compromiso con los tucumanos es total. Y no sólo desde el afecto, que es mucho y profundo, sino también de los hechos de los que me he ocupado personalmente, como que se les abra el mercado del limón a Estados Unidos o aumentar el corte de etanol en nafta. Esto a generado nuevas inversiones", agregó el jefe de Estado, acompañado por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.