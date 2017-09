Los desastres que Macri le hace a Mauricio

Por Ernesto Tenembaum

Todo político que se transforma en el líder de un país tiene, al menos, dos caras. Una es la que oculta y otra es la que muestra. La primera se acerca más a su verdadera esencia. La segunda, quizás, es producto de las transformaciones que debió realizar para llegar a más gente.

En la historia de Macri, hay varios elementos simbólicos que acreditan esa duplicidad. En algún momento, Macri se afeitó el bigote, respaldó la unión civil entre homosexuales, empezó a pensar obras que mejoraran la vida de los sectores populares, prometió mantener la Asignación por hijo y no privatizar Aerolíneas, mantener detenidos a los militares de la dictadura.

Mauricio se habría dado cuenta de que esa estrategia era, ciertamente, muy torpe. Un desaparecido, en la Argentina, es una tragedia porque remite a experiencias muy trágicas. No se puede descartar a priori la visión de su familia. No se puede especular electoralmente con él. No se puede hacer como que no existe ni fantasear con que se puede controlar la reacción social. Lo que corresponde es investigar a fondo, asumir la conducción del país, suspender preventivamente a los sospechosos y no subestimar, nunca, la sensibilidad de esta sociedad que entiende el valor de cada vida, mucho mejor que sus líderes. Pero, otra vez, parece que Mauricio estaba dominado por Macri. Y Macri, dejado a andar, finalmente es quien es. Mauricio, al final, escucha. Macri mira con desprecio. ¿Por qué me molestan con este tema?