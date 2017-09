La mujer que quiere reemplazar a Cristina Kirchner

El sol empezaba a caer el domingo del 13 de agosto en el búnker del Frente Renovador, mientras llegaban los primeros resultados adversos a Sergio Massa. Hasta aquel punto de inflexión el líder bonaerense había apostado a la ancha avenida del medio, definitivamente sepultada por el magro porcentaje de la elección y el clima mortuorio que rondaba en el búnker de Tigre.

Ninguno de esos interrogantes habita el mundo intelectual de Margarita. A 46 días de las elecciones de medio término, su paradigma es otro. "Hay que sanear y reconstruir el espacio del progresismo popular, que fue bastardeado por el kirchnerismo. No me gusta la idea de la ancha avenida del medio. No quiero estar en el medio. Con Sergio buscamos representar el espacio de los progresistas legítimos. Cristina no puede ser oposición. No puede ser quien controle a Macri, por eso quiero reemplazarla".