Judiciales - El exministro de Planificación Julio De Vido se sentó este miércoles por primera vez en el banquillo de los acusados. La imagen de su ingreso a los tribunales de Comodoro Py fue muy evidente: lo hizo en soledad, sin compañía de ningún kirchnerista como había sucedido el año pasado cuando lo escoltaron cuando tuvo que ir a declarar por esta misma causa.

El abandono del kirchnerismo hacia el diputado nacional del FpV fue tal que hasta el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, afirmó este miércoles a la mañana que "De Vido es el responsable político más importante" de la tragedia de Once y estimó que podrían darle hasta 12 años de cárcel.

En otras declaraciones, a, intentó despegar a la expresidenta de sus dichos contra el exministro. "De Vido es De Vido, un ministro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y a Cristina la defiendo en las causas por difamación, no por corrupción. Acá, el que decide y el que manda en cuanto a mi profesión soy yo, no Cristina. No me ha dicho nada, y no le permitiría que me diga nada. Es una clienta y punto. De todas formas, De Vido no es Cristina, acordate lo que te digo", enfatizó.