Contra la erosión de la convivencia democrática

Hay malestar en las democracias del siglo XXI. Siempre hay excepciones -Canadá, por ejemplo, o los países escandinavos-, pero si echamos una mirada sobre Europa, los Estados Unidos y América latina, el panorama cambia y se oscurece.

Una explicación esquemática de esta circunstancia resaltaría los efectos negativos que acarrean la globalización y las crisis económicas, ambas combinadas con la mutación tecnológica que recorre el planeta.

En definitiva, de lo que se trata es de configurar un arco moderado que reconstruya sobre nuevas bases nuestro deteriorado sistema de partidos. En la Argentina y en el mundo de las democracias, los sistemas tradicionales de partidos están en entredicho, pero esto no significa que haya desaparecido del horizonte la exigencia de contar con partidos renovados y coaliciones convergentes que sepan poner coto a las contestaciones extremas y encarrilen el país hacia metas de mediano y largo plazo. Ésta es la cultura deseable que, en este tiempo, se está desvaneciendo en los Estados Unidos y Europa, y ésta es la reconstrucción que no debemos demorar ante una declinación ostensible del principio de igualdad, sin el cual las democracias se encogen y achican el espectro de la ciudadanía.

En este sentido, es imprescindible aceitar el resorte del sistema representativo. Si este sistema llegase a fallar, presa de un faccionalismo acrecentado en el Congreso o de unos partidos que no atinan a renovarse, seguirán creciendo las otras oposiciones que apuntan a la contestación directa y a empujar el país hacia la política de lo peor. Estos dualismos, que el lenguaje de moda denomina grieta, tienen entre nosotros antiguo arraigo, no van a dejar la escena y, para no exagerar, fueron en el pasado mucho más violentos que en el presente. Razón suplementaria para sacar provecho de estas lecciones que trae la historia y no la praxis militante de la memoria.