TRAGEDIA DE ONCE / DE VIDO VA A JUICIO ORAL

El proceso comenzará el 27 de septiembre, según lo determinó el Tribunal Oral Federal 4. Randazzo

citado como testigo.

Judiciales - El juicio oral y público contra el exministro de Planificacion Federal Julio de Vido por la tragedia ferroviaria de Once comenzará el 27 de septiembre próximo, menos de un mes antes de las elecciones generales.

Así lo decidió el Tribunal Oral Federal número 4 en lo que será el segundo juicio por la tragedia que le costó la vida a 51 personas en febrero del 2012. La decisión del Tribunal, integrado por Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel, se da luego de que rechazaran una recusación con el fin de apartarlos del juicio que plantearon los abogados de De Vido.

Incluso, previamente los jueces no hicieron lugar a un pedido de De Vido quien reclamó que sea juzgado en un juicio por jurados, un procedimiento que no está reglamentado para el fuero federal donde tramita el expediente.

No obstante, por las condenas no hay ningún detenido puesto que la Cámara de Casación que tiene a estudio el expediente desde hace un año y medio aún no decidió si confirma o no las penas.