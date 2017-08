Otorgan prisión domiciliaria a Milagro Sala

Lo dispuso el juez Gastón Mercau en virtud de la medida cautelar de la Comisión Interamericana

Jujuy - El juez Gastón Mercau resolvió disponer que "la prisión preventiva dictada contra Milagro Amalia Agenla Sala se cumpla en el inmueble ubicado en Loteo Villa Parque La Ciénaga, El Carmen, provincia de Jujuy, con custodia a cargo de personal de Gendarmería Nacional, y colaboración, de ser necesario, de la policía provincial", según consta en el expediente.

La disposición del juez Mercau es en respuesta de la medida cautelar número 25/16 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó a liberar a Milagro Sala, y, eventualmente, "otorgarle la prisión domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica atento a la situación de urgencia, gravedad e irreparabilidad del daño que le estaban ocasionando en la cárcel".

No obstante, la coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Estela Díaz, se quejó hoy de que el domicilio al que trasladarán a la líder de Tupac Amaru "fue construido no como vivienda, sino para desarrollar allí un centro de rehabilitación de adicciones que finalmente no se pudo concretar, y que fue saqueado", y que "no cumple con las condiciones de seguridad para la dirigente", por lo que deja a Sala en una situación de "vulnerabilidad absoluta".