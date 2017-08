Lo que se descartó fue el supuesto "cristinazo"

Cuando por fin cada argentino ensobró la boleta que quiso, puso el sobre en la urna y se contaron los sufragios uno por uno -es decir, cuando se salió del agotador período especulativo que precedió a las PASO- se supo la verdad. Y la verdad resultó distinta de lo que se esperaba. Ni el gobierno fue derrotado debido a que "con Macri cada vez hay más hambre" ni Cristina Kirchner, que quedó por debajo de la marca obtenida por Aníbal Fernández para gobernador en la elección general de 2015, hizo una gran elección.

Consiguió, sí, una paridad en el principal distrito, pero quedó fuera de juego en el total nacional. Lo que más temprano se descartó fue el supuesto "cristinazo", el escenario capaz de prefigurar alguna clase de retorno.

Cristina, además de adoptar los escenarios circulares y las coreografías evangélicas, se abuenó para la campaña probablemente con la expectativa de seducir votantes no cautivos -algo que los resultados no parecen corroborar-. Pero además del problema de la autenticidad del discurso y de su nueva indumentaria, ella a la vez dispuso que en términos sindicales, callejeros, mediáticos, el conglomerado kirchnerista siguiera con la radicalización que traía, con los planteos de emergencia extrema, esencialmente repitiendo en todas partes la palabra hambre, siempre difícil de refutar.

El resultado general de la elección de ayer, sin embargo, no parece corresponder a un país donde cada vez hay más hambre (lo que no significa que no haya sectores vulnerables ni que las estadísticas de pobreza, ahora veraces, no den cuenta del impacto inflacionario en esos sectores).