Las que lloran

No hace falta conocer la teoría de J.L. Austin para saber que un o una hablante hace cosas con palabras. Se puede pensar, por ejemplo, en cualquier escenario o contexto en donde sólo el acto de decir tiene un efecto. Cuando Pedro Lemebel leyó “¿Qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte?”, la multitud miró desconcertada y no supo cómo interpretar el mensaje.

Las historias que circulan por internet en el muroo en el blog (www.porquelloraesamujer.blogspot.com.ar) están basadas en la escucha de cada una de las víctimas o de algún familiar, en primera instancia, y luego, viene la escritura del testimonio. El escuchar a las mujers hace de este proyecto un acto humano: “Aún hay muchas situaciones en las que se desprecian los testimonios de las mujeres, un desprecio que está apoyado en los mismos estereotipos que funcionan desde siempre. Sucede, increíblemente, en todos los ámbitos. En las escuelas, donde esos clichés se fortalecen, en el ámbito judicial, en todas partes. Cómo se entiende que una mujer vaya a la Comisaría de la Mujer y no le quieran tomar la denuncia porque, le contestan, ya hizo varias. Cómo se entiende el destrato en los juzgados. Había que empezar por ahí, por hacer fuerte esa voz, oír a las mujeres contando sus historias de dolor y sufrimiento”, dice Ángela Pradelli y agrega: “La sociedad desconfía del testimonio de la mujer, y más aún, cuando la violencia es innegable porque hay marcas en el cuerpo, testigos, etc. Buena parte de la sociedad le exige a la mujer el silencio, que oculte la violencia machista.”

Entendiendo al lenguaje como acción, no como sumisión y coerción, los testimonios encarnan el sufrimiento que el dolor oculta. Son las palabras de las víctimas o familiares de mujeres que ya no están, redactadas por escritores, periodistas o cualquier persona que quiera hacer llegar la voz. Tanto Ángela Pradelli como Alejandra Correa decidieron que el proyecto fuera colectivo porque “las voces son muchas”. También, tuvieron que ocuparse de la cuestión legal para cuidar a las mujeres. Así que algunos testimonios utilizan pseudónimos o se solicita un permiso que avale la publicación.

Los testimonios muestran de manera cruda, sin eufemismos ni re-victimizaciones, la violencia de género. Cuando las mujeres cuentan lo que callaron, se produce una vivencia entre el o la que la entrevista y ellas. Se cruzan miradas y una ve que, detrás de esos ojos, hay alguien que transmite el dolor del silencio. Alejandra Correa dice: “Suceden varias cosas a la vez: el miedo, la objetivación de la historia personal, el ver esa historia fuera de ella misma y que eso ya sea un camino para tomar una distancia (poder decir `esto me sucedió´ a diferencia de `esto es parte de mí´), el encontrar un hilo que la narre y a la vez la contenga, el ponerle palabras al dolor, todo lo que se sabe que cura paso a paso. Eso se vivencia en la entrevista, en la toma de testimonio. Cómo la palabra va buscando abrirse paso hacia la propia verdad de lo que pasó. Y otra cosa que me impresionó mucho fue empezar a entender la dimensión de la destrucción que genera un femicidio en una familia. Es como una explosión donde todas las certezas y las buenas intenciones sobre lo que es una familia, vuelan por el aire. Y a eso se le está prestando muy poca atención, creo.”

Suele suceder que no hay vínculos familiares entre la mujer violentada y el o la que escucha. Entonces, “se entablan diálogos de humanidad a humanidad, y por eso los hace profundos y esenciales.”. La mujer no tiene como tarea fácil hacerse cargo del testimonio, de hablar: “Me ha pasado que se acercaron mujeres para contar su historia, pero en el camino se arrepienten, dudan, buscan algo que no es lo que podemos brindarles. Por ejemplo, denunciar a un hombre violento con nombre y apellido para que se haga justicia cuando no hay proceso judicial de por medio y eso las expondría a un problema legal a ellas mismas, entre otras cuestiones. No es tan sencillo hacerse cargo de ese testimonio, llegar a la instancia de darlo, completar el proceso. Requiere de una predisposición y una comprensión sobre el poder de esa palabra que de alguna manera, se pone en escena.”