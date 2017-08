La cultura sí es jerárquica

Ocurrió hace dos semanas en el periódico El País , donde uno de sus jóvenes columnistas, Joaquín Reyes, dedicó su espacio a atacar –no se me ocurre otra palabra para definir lo que hizo– a Javier Marías, escritor que colabora en el mismo diario desde hace décadas. Encima lo hizo en plan perdonavidas y por tercera vez, vaya obsesión. Por supuesto el columnista en cuestión es un recién llegado –conocido por sus imitaciones y gags humorísticos– y detrás de Javier Marías está una obra novelística de primer orden, si no la mejor de las últimas décadas en España. Digamos que si el columnista fuera, por ejemplo, Woody Allen, yo no estaría escribiendo esto. En cambio en una situación así siempre hago la misma pregunta: ‘éste, ¿desde dónde habla?’ Porque yo sé desde doónde escribe Marías, como sé desde dónde lo hacen Azúa, Pérez-Reverte, Vila-Matas o Villena y si cito a estos cuatro es porque los cuatro son escritores de los que he leído la mayor parte de su obra y por tanto sé de dónde salen sus artículos y lo que hay detrás de ellos. Y porque los cuatro escriben desde hace décadas en prensa. ¿Qué respalda a Joaquín Reyes más allá de sus ocurrencias, si no es la insana voluntad de colgar la cabeza de lo que –también en lenguaje periodístico– se llama una vaca sagrada, sobre la chimenea de su casa? ¿Es Reyes un discípulo del doctor Freud, o un repentino heredero de Edmund Wilson y Cyril Connolly? Sí, ya sé; es muy probable que ni siquiera sepa quiénes son estos dos caballeros.