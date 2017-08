FOUCAULT COMO UNA OBRA DE ARTE

El 25 de junio de 1984 Paul Michel Foucault -hijo de una burguesa familia católica de Poitiers- muere en París. En el hospital de La Salpétriére. Irónicamente, el establecimiento que había analizado brillantemente en la Historia de la locura. 25 años luego de su muerte muchas cosas se han dicho o escrito. Tal vez la constatación más evidente hoy -que las pasiones se han aquietado- sea que debemos estudiar el pensamiento de Michel Foucault.

En principio, debemos decir lo que no fue Foucault: 1) Foucault no fue de izquierda -pese a una breve afiliación al PC parisino, esto queda claro-, 2) Foucault no fue ni un, ni un historiador, ni un sociólogo, 3) Foucault no pensó "el poder", 4) Foucault no fue un "posmoderno. Foucault fue moda o divulgación (periodistica), pero ya no lo es. Foucault fue apropiado por la "teoría literaria" y por los "estudios de género", pero ya no lo es. Resulta que Foucault, y hoy lo podemos ver claramente, fue, básicamente, un filósofo, y uno bien clásico. Un filósofo, al modo de los estoicos o epicúreos -y esto lo definió claramente su gran amigo Paul Veyne. Foucault siempre adscribió al proyecto inaugurado por Immanuel Kant -algo que queda registrado en el artículo delque el propio pensador escribió bajo seudónimo. Esto eso es un principio ilustrado, moderno: el estudio de las condiciones de posibilidad de conocimiento, en su caso, en el marco de una analítica de la finitud. Por otro lado, Foucault, contrariamente a lo que se cree, fue un filósofo de la subjetividad. El apotegma de la "muerte del hombre" lanzado enes la continuidad de la "muerte de Dios" nietzscheana. Pero esa "muerte" era la piedra de toque para pensar otra subjetividad, ya liberada del sueño antropológico de la modernidad. Foucault no fue un filósofo sistemático en sentido estricto, pero si observamos toda su obra linealmente podemos ver claramente dos períodos muy nítidos: 1) de 1954 a 1969, lo que se conoce como la fase arqueológica, 2) de 1969 a 1984, el período genealógico -que también puede desdoblarse en un tercer período final ético. Ambos con largas pausas en el medio. Tres períodos, tres libros centrales:(1966),(1975),(1976-1984). Tres períodos, tres temas: 1) saber, 2) poder, 3) placer. A grandes rasgos, si en un su fase inicial Foucault desgrana lúcidamente el saber a través de los sistemas de enunciados -el archivo-, en la segunda, vemos la ligazón de ese saber -"verdad" histórica- en relación con la genealogía del poder, pero un poder productivo, un poder multipolar, que crece de abajo hacia arriba, un poder micro. Bien lejos de la lectura freudo/marxista del poder represivo y en manos de unos pocos. Será el propio filósofo quien nos diga que la lectura sistemática de Nietzsche lo despertó del "sueño dogmático" de las 3 H: Hegel, Husserl y Heidegger. Algo muy propio de laparisina.