El riesgo: subestimar a Cristina

Solos en la madrugada y durante horas y horas de agonía, dos fotos carnet ostensiblemente desiguales luchaban cabeza a cabeza por medio punto, por algunas décimas. La otrora colosal "dama invicta" y un ignoto caballero con cara de suplente y apellido de avenida tenían copada la televisión de trasnoche.

Los militantes resignados querían salir a festejar aunque fuera un córner y el vocero kirchnerista era un ex radical enfático, crónicamente enamorado de las derrotas.

Su deslucida performance logró reivindicar incluso al pobre Aníbal. "Hemos ganado", dijo, sin embargo; que venga el principito. Sobrevinieron entonces una denuncia y una victimización magistralmente actuadas; Cristina es insuperable en esas composiciones de la realidad paralela. A ella no le fue bien, pero tiene una suerte extraordinaria, porque al peronismo le fue peor: el domingo no parió ningún nuevo macho alfa en el territorio argentino y encima se hundieron aparatosamente algunas quimeras renovadoras. Persiste entonces esta paradoja: quienes no pueden ya generar una mayoría tienen un líder, pero quienes podrían generarla carecen de uno. Y ambas partes son incompatibles: juntas anularían cada una de sus fortalezas.