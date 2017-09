El relato kirchnerista y la eterna pelea con los números

Los resultados definitivos de las primarias bonaerenses han comenzado a modelar las estrategias de Cambiemos y Unidad Ciudadana, la nueva marca de Cristina Kirchner, para el 22 de octubre. Pero hay novedades que trascienden el calendario electoral. Sobre todo en los alineamientos socioeconómicos del voto.

La ex presidenta ganó la competencia por la senaduría. Pero fue por un margen ínfimo: superó a Esteban Bullrich por sólo 0,21%. Para ella ese desenlace debe ser muy desconcertante. El monitor electoral que actualizaba a diario Artemio López le había prometido 38,9% de los votos contra 28,2% del ex ministro de Educación. Los bonaerenses tuvieron otra idea. Le dieron un 34,27%, casi empatado con el 34,06% de su contrincante principal. La divergencia entre lo ocurrido y lo esperado plantea un problema mucho más agudo que un error en los sondeos. Desnuda un desacierto en el diagnóstico. A la señora de Kirchner le parecía natural arrasar en la provincia. Sería la consecuencia inevitable de una administración que, como la de Mauricio Macri, está condenada a ejecutar un recorte despiadado en el nivel de vida de la gente. Estos comicios, suponía ella, desbaratarían el malentendido que se produjo en 2015: el pueblo eligió, engañado por la prensa y contra sus propios intereses, a un ajustador serial. Dos años después, abandonaría esa ilusión óptica y castigaría a Macri por la insensibilidad de sus políticas, determinando su derrumbe. Esta lectura, desarrollada en el documento fundacional de Unidad Ciudadana, fue puesta en tela de juicio por las urnas. La eterna contrariedad de la narrativa kirchnerista con los números.

La principal dificultad de Cristina Kirchner para octubre es convivir con esa mala interpretación. Macri no colapsó. Cambiemos mantuvo la performance del año 2015. Y logró mejorarla en zonas azotadas por la miseria. Con el agravante de que la economía promete seguir jugándole a favor. Ayer se supo que en junio se crearon 16.000 puestos de trabajo; y que, en comparación con junio de 2016, el incremento fue de 186.400. Marcos Peña aseguró en Diputados que la economía está creciendo a un ritmo anual del cuatro por ciento. Quizás así se explique que en su presentación de ayer, en La Plata, la ex presidenta haya hablado más de la desaparición de Santiago Maldonado y del escrutinio provisorio que de la crisis humanitaria que desató el Gobierno. Al mencionar injusticias, prefirió referirse a las que sufre ella. Por un instante, la víctima cambió: la candidata ocupó el lugar del pueblo.

Cristina Kirchner tal vez modifique su estrategia de comunicación. Por ejemplo, conceder alguna entrevista a alguien que no sea su empleado. Susana Giménez se autoexcluyó ayer como opción: "Sería traicionar mis principios y mis ideas", tuiteó. Al lado de la ex presidenta aclararon: "Se trató de una confusión, porque no hubo contacto entre las divas ni entre sus colaboradores". El que hablaba era un ultrakirchnerista raro, con sentido del humor. Atribuyó el equívoco a Daniel Scioli: "Es nuestro hombre en la farándula". Ayer, sin embargo, la ex presidenta se ufanó de haber ganado unas elecciones sin pisar un set de TV. Olvidó a C5N. La ingratitud en que suele incurrir la familiaridad.

Sobre el volumen electoral de Massa hay una discusión abierta: ¿conservará buena parte de lo que obtuvo? ¿O lo perderá porque ya se sabe que es improbable que ingrese al Senado? En el comando de campaña de Bullrich creen que el electorado al que primero deben dirigirse no es al de Massa. Es al de los que no fueron a votar. El ausentismo fue mayor allí donde Cambiemos suele ganar. Sobre todo en el interior de la provincia.

Estos movimientos abren incógnitas sobre un cambio de configuración política de largo alcance. Plantean la posibilidad de que la crisis de 2001, que terminó de desfigurar el perfil social y, sobre todo, laboral, de la Argentina, haya llegado al peronismo. Es un interrogante que todavía no se formuló la dirigencia sindical. Pero que sí han expuesto, con profundidad variada, Juan Carlos Torre, Rodrigo Zarazaga y Pablo Semán en publicaciones de estos días. Pero el PJ no sólo padece un cimbronazo tectónico en su base. Enfrenta también otro desafío. Cambiemos es una variante agresiva de no peronismo. No acata la "división del trabajo" a la que se adaptó la UCR desde 1945. Quedó al desnudo en la diatriba de Vidal frente al periodista Diego Brancatelli: habló de pobreza, no de instituciones. El oficialismo es un animal extraño. Sirve de canal político a los sectores medios. Pero no renuncia a la representación de los necesitados.