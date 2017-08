El nuevo reparto del poder entre los gobernadores

Por Analía Argento

Los gobernadores del justicialismo volvieron a reagruparse cuando María Eugenia Vidal llevó a la Corte su reclamo para recuperar el Fondo del Conurbano bonaerense. Desde que asumió Mauricio Macri las provincias fueron piezas fundamentales en el armado de acuerdos en el Congreso, donde Cambiemos no tenía mayoría propia, ni probablemente la tenga aún si hace una gran elección en octubre.

La provincia de Tucumán es, con el 79,28% votantes, la primera en participación en la elección PASO. Pero el dato más relevante es que su gobernador, Jorge Manzur, ex ministro de Salud de Cristina Kirchner, fue uno de los impulsores de la última reunión de gobernadores en el CFI y ahora se repone del escándalo y polémica en las elecciones de 2015. El Frente Justicialista de Tucumán tuvo 52,36% de votos y se impuso por más de veinte puntos sobre Cambiemos para el Bicentenario, que alcanzó los 30,87 con José Cano, radical y titular del plan Belgrano Norte. Para octubre,vicegobernador que lidera la lista de candidatos a diputados nacionales peronistas.

En la liga de gobernadores el cordobés Juan Schiaretti buscaba posicionarse como referente y se movía en el, tras años de enfrentamiento de Córdoba con el kirchnerismo. En los últimos tiempos, durante la campaña, endureció su discurso. Una estrategia similar fue la del pampeano Carlos Verna. Ambos fueron derrotados por la alianza Cambiemos, que en los dos casos obtuvo su triunfo de la mano de figuras fuertes del radicalismo local. El cordobés quedó doblemente marcado: los derrotados (por 37,94% a 24%) fueron su vicegobernador, Martín Llaryola, y su mujer, Alejandra Vigo. En igual situación queda Gustavo Bordet de Entre Ríos (el peronismo perdió por cinco puntos) y, después de 32 años, el gobernador Alberto Rodríguez Saá y su hermano el senador Adolfo. Pactaron con la Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner en Buenos Aires y en su propia provincia perdieron contraLa cuestión generacional es para el entorno de los Saá una de las razones que explica el resultado contundente: 57,48% contra 38,37%. Rodríguez Saá no había participado de la reunión en el CFI con el resto de los gobernadores, como tampoco había sido invitada Alicia Kirchner de Santa Cruz. Cada uno de ellos juega su propio juego pero las derrotas de ambos, en la interna del PJ,

Las fuerzas provinciales Movimiento Popular Neuquino y Juntos Somos Río Negro también fueron derrotadas por lo que tantoEn Neuquén ganó Cambiemos, aunque la brecha permite pensar en un escenario de casi cuádruple empate con final abierto para octubre. En Río Negro ganó María Emilia Soria, peronista pero no K y también se impuso el Frente para la Victoria en Chubut, aunque Mario Das Neves (cercano a Sergio Massa) está convencido de que el FpV no sumará en octubre lo que cada lista sacó en la PASO en forma separada. Especula con una final entre sus candidatos y los de Cambiemos.

Santa Fe, con un triunfo para un ex ministro de Cristina Kichner, no sólo sorprendió por la recuperación de Agustín Rossi sino que relegó al socialismo al tercer lugar. No es un gobernador confrontativo, pero de todos modosEn Tierra del Fuego también ganó el kirchnerismo, con Martín Pérez de La Cámpora, dejando herida a Roxana Bertone que mantiene su propio equilibrio con la Rosada.