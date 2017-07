Un planeta agrietado

Puede que haya algunos que creen que, si no fuera por la célebre grieta que tanto ha dado que hablar, la Argentina sería lo que políticos tan distintos como Néstor Kirchner y Mauricio Macri calificaron de un “país normal”. De ser así, se equivocan. En el mundo que nos ha tocado, no hay nada más normal que las grietas.

Todo país significante tiene por lo menos una que es mucho más ancha y profunda que la versión local que, según los angustiados por las reyertas cotidianas, hace insoportables muchas reuniones familiares.

A primera vista, las grietas que están proliferando no sólo en el mundo musulmán, donde son abismales, sino también en los países más ricos e influyentes son menos peligrosas que las de antes, cuando, con el apoyo fervoroso de intelectuales prestigiosos, comunistas, fascistas y nazis se proponían destruir las democracias pluralistas para reemplazarlas por sus utopías particulares en que no habría lugar para muchas diferencias.

Con todo, aun cuando los totalitarios no planteen una amenaza inmediata, saben que está aproximándose a su fin el prolongado período de armonía relativa que siguió al colapso del imperio soviético. En todas partes está intensificándose la sensación de que la democracia liberal – el “modelo” preferido de los tiempos que corren que se ha instalado en docenas de países a lo ancho y lo largo del planeta–, no ha sido capaz de satisfacer las expectativas presuntamente razonables del grueso de la población y que por lo tanto sería forzoso cambiarlo.

No viene al caso el que nadie haya logrado pensar en una alternativa claramente mejor, a menos que uno se sienta atraído por el sistema marxista-neoliberal improvisado por la dictadura china. Lo que importa es la frustración de quienes se sienten atrapados en un orden que no los favorece. Por ser el rencor el ingrediente clave de todas las rebeliones ideológicas contra el statu quo que tanto sufrimiento han causado, sería difícil subestimar la significancia de lo que está sucediendo en los países rectores. Al perder los europeos occidentales confianza en el orden que fue creado por sus antecesores, debilitan a quienes están procurando emularlos en sociedades cuyos dirigentes, con escasas excepciones, adoptaron hace poco la democracia por razones pragmáticas, por suponer que los ayudaría a resolver sus problemas más urgentes.

Cuando Raúl Alfonsín nos aseguró que “con la democracia se cura, se come y se educa”, olvidó agregar que tendrían que transcurrir muchos años antes de que tales promesas, que a su entender eran inherentes al orden político que con tanta pasión reivindicaba, comenzaran a convertirse en realidades, razón por la que el grueso de la población no tardó en sentirse tan defraudada que votaría por el regreso del peronismo, un movimiento cuya adhesión a los valores democráticos era, y sigue siendo, cuestionable. Puesto que de por sí la democracia dista de ser una panacea universal, en etapas problemáticas les resulta fácil a los autoritarios convencer a los insatisfechos de que el sistema los está privando de lo que en buena lógica debería ser suyo y que por lo tanto hay que descartarlo.

En la actualidad, los tentados a buscar atajos no previstos por las reglas democráticas incluyen a los reacios a permitir que ganen elecciones personajes como Donald Trump. Aunque tales progres no irían tan lejos como el caudillo venezolano Nicolás Maduro, el que hace poco juró estar dispuesto a defender la “revolución bolivariana” con las armas si resultaran insuficientes los votos, no ocultan su deseo de construir barreras institucionales para mantener bien separados el poder por un lado y la voluntad popular por el otro y de tal modo cerrar el camino a intrusos como el Donald. Es lo que hicieron los artífices de la Unión Europea, de ahí el escaso interés de los “burócratas de Bruselas” y sus aliados en llevar a cabo reformas destinadas a reducir el “déficit democrático” que, para indignación de los populistas, minimiza el riesgo de que el proyecto sea afectado por las veleidades de la plebe.