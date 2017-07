Carta a una joven periodista

Por Juan Mascardi

Mascardi es un periodista argentino que en mayo de 2016 ganó el Premio La Buena Prensa por la “Crónica de un tiburón que siempre llega a la costa”. Luego de recibir una consulta vía Facebook escribió esta carta abierta.

Querida amiga,

He leído con atención la breve consulta que haces por el chat de Facebook. Por lo que se ve en tu foto de perfil eres una joven que no supera los 25 y existe una ostentación de esa juventud que llevas con despilfarro. Gracias por tus halagos que ni yo me creo y de los cuales —luego de leerte— dudo aún más si existe algún mérito en la redacción de la crónica premiada . Lo que para mí es un baño de vanidad para el protagonista del relato es un fragmento de vida vivida con dolor, contradicciones y aún así con esperanzas.

Me preguntas cómo puedes hacer para publicar en un medio. Me cuentas sobre una historia que mezcla gatillo fácil, corrupción, travestis y coimas. Me sugieres un modo, una manera de narrar, una forma de estructurar un relato complejo y asoma una necesidad de consejos y sugerencias. En esta era donde la vida misma es una especie dedescartable en la que las relaciones humanas desaparecen y se pulverizan con el vértigo del clic, donde vos ni yo nos conocemos, más que respuestas se me ocurre hacerte algunas preguntas.