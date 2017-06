Héctor Germán Oesterheld y el héroe colectivo

Por Cristian Vázquez

El 27 de abril de 1977, Héctor Germán Oesterheld, uno de los más importantes creadores y guionistas de historietas de todos los tiempos, fue secuestrado por un grupo de tareas de la última dictadura argentina. Lo que ocurrió con él después solo se ha podido reconstruir de manera parcial, a partir de testimonios de otros detenidos que llegaron a verlo con vida. Se sabe que pasó por varios centros clandestinos de detención y que, pese a la tortura, nunca dijo nada.

Oesterheld se había graduado como geólogo en la Universidad de Buenos Aires, pero tenía múltiples intereses. En la época en que Abril importaba historietistas italianos, él escribía artículos de divulgación científica y cuentos infantiles para esa editorial. “Un día me preguntaron si me animaba a escribir guiones para historietas, cosa que yo ni sabía lo que era —contó alguna vez—. Creo haber leído todos los libros de aventuras del mundo, pero siempre sentí aversión por las ilustraciones. Simplemente me puse a probar…”

“Siempre me fascinó la idea del. Me lo regalaron siendo muy chico, debo haberlo leído más de veinte veces., inicialmente, fue mi versión del. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. […] Ahora que lo pienso, se me ocurre que quizás por esta falta de héroe central,es una de mis historias que recuerdo con más placer. El héroe verdadero dees un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo: el único héroe válido es el héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo”.