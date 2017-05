VIDEOGRAFÍA DE LA CRUELDAD

Hombre salvaje, bestia salvaje

En 1976 se exhibió en varios cines de la Ciudad de México un extraño y violento documental: Hombre salvaje, bestia salvaje (Ultime grida dalla savana), tercera parte de la Trilogía salvaje (Savana violenta y Dolce e selvaggio) de los italianos Antonio Climati y Mario Morra —y narrada por el escritor Alberto Moravia—, en el que se mostraba durante casi dos horas fuertes escenas de crueldad y salvajismo, como la de unos granjeros colombianos armados que perseguían a indios amazónicos como si de animales se tratara.

Una vez capturados los remataban y colocaban en su boca el pene amputado, entre risas y comentarios como: “¡Los indios no son hombres, son animales y se roban nuestros cultivos!” Poco después se descubriría que entre los acontecimientos reales se habían intercalado otras falsos, montados. La película corresponde al llamado géneroque representan temas y escenas sensacionalistas. Una de las más conocidas es la que inauguró el género,1962), de Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara y Franco Prosperi, una sucesión de crueldad, aberraciones, accidentes y ceremonias de iniciación ritual; otra es(1966), de Russ Meyer, sobre la vida nocturna del San Francisco de la época.

Hannah Arendt descubriría, durante el juicio de 1961 en Jerusalén a Karl Adolf Eichmann, que éste era un hombre “terrible y aterradoramente normal” y así lo asentó en su polémico(1961). En el caso de ese funcionario nazi quizá la filósofa judeoalemana tenía razón, pero probablemente no en el de muchos otros que creían en las tesis hitlerianas de la pureza racial y se solazaban en la locura asesina del Holocausto, como los granjeros colombianos y la soldadesca africana, evidentemente complacidos con sus bestiales crímenes.

Al desarrollar su concepto deel origen primitivo de la masa o muchedumbre que sale a cazar o a acosar, Elías Canetti escribió: “Sale a matar y sabe a quién quiere matar. Con una decisión sin parangón avanza hacia la meta; es imposible privarla de ella. Basta dar a conocer tal meta, basta comunicar quién debe morir, para que la masa se forme. La concentración para matar es de índole particular y no hay ninguna que la supere en intensidad. Cada cual quiere participar en ella, cada cual golpea. Para poder asestar su golpe, cada cual se abre paso hasta las proximidades inmediatas de la víctima. […]. La víctima nada puede hacer. Huye o perece. No puede golpear, en su impotencia es tan sólo víctima” [1960].