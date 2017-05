Más de 50 heridos por represión a opositores

Venezuela - Más de 50 heridos, entre ellos varios diputados, causó este lunes la represión "salvaje" de los cuerpos de seguridad del Estado contra miles de opositores que marcharon en Caracas y otras ciudades venezolanas para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente "comunal" que convocó el presidente Nicolás Maduro.

Lo informó el opositor Ramón Muchacho, alcalde del caraqueño municipio Chacao tras indicar que de 51 lesionados, 34 son por traumatismo, 15 por asfixia, 1 por perdigón y 1 por hipertensión.

"Díganle al general Zavarce que no se esconda, que no los mandé a ustedes, que no sea cobarde", dijo tras intentar sin éxito mediar para que autorizaran el paso de la marcha.