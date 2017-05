Los diabólicos planes de Macri

Pese al destrato de Néstor Kirchner hacia George W. Bush, doce años atrás, en la famosa IV cumbre de las Américas de Mar del Plata, contracumbre incluida, como opositores los kirchneristas parecen inspirarse ahora en la peor doctrina de aquel presidente republicano. La llamada Doctrina de agresión positiva consistió en la instrumentación impúdica de guerras preventivas basadas en suposiciones de enunciado escandaloso y consistencia frágil.

Así fue con las armas químicas de Iraq, una aseveración temeraria convertida en orden de invadir. Bush primero colocó a Irak en "el Eje del Mal", extraño alineamiento con Irán, Cuba y Corea del Norte, este último país retirado de la lista apenas alguien recordó su desarrollo nuclear.

El ex candidato presidencial del Frente para la Victoria no reveló qué áreas del Estado va a privatizar Macri ni cómo conseguirá los votos necesarios en un Congreso que no controla, pero dejó claro que en su opinión privatizar y tener al salario como variable de ajuste es más o menos igual de horrible. Lo que prueba que este Daniel Scioli sí tiene coraje para denunciar injusticias, no como el que apoyaba las privatizaciones de los noventa de su mentor y padrino político. Scioli, de cuya importancia simbólica no se puede dudar, no por lo que fue sino por lo que no fue, comprende mejor el futuro que el pasado. El periodista de El Tribuno le preguntó si era verdad o no que Buenos Aires, como dijo María Eugenia Vidal, estaba quebrada. El ex gobernador respondió: "Yo no voy a ponerme a discutir eso".