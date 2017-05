La información, el otro bien escaso en Venezuela

Por Alicia Hernández

En la sala de una casa caraqueña hace unas semanas, el ambiente se llenó con la pegajosa melodía de la serie Encantada que transmiten por Tves, el segundo canal del Estado venezolano. Era otro episodio más en el que, entre muchos enredos y hechizos, Samantha trataba de ocultarle la realidad a sus vecinos: que es una bruja que puede cambiarlo todo a voluntad con solo mover la nariz.

En el canal Televen pasan Se ha dicho, un programa de resolución de conflictos. Y Venevisión transmitía El Chavo del 8, quien se debatía entre si quería o no una torta de jamón. Poco antes, todos los canales emitían lo mismo: al presidente Nicolás Maduro en cadena nacional, obligatoria para radio y televisión, desde la tarima de una marcha oficialista.

Era el 19 de abril, un día festivo de la gesta independentista de Venezuela, pero las calles no estaban llenas de música y papelillos. La oposición había convocado la “Madre de todas las marchas” y en 24 estados hubo manifestaciones. El día terminó con disturbios en muchas partes del país, más de 500 detenidos y tres personas asesinadas.

Han transcurrido más de 50 días de protestas, disturbios, saqueos y represión en las calles de Venezuela. Al momento de escribir este artículo han fallecido 48 personas, según los datos del Ministerio Público . Hay centenares de heridos, muchos civiles han sido detenidos y presentados ante los tribunales militares y existen múltiples denuncias de abusos policiales, ataques contra los manifestantes y acciones violentas de la Guardia Nacional Bolivariana contra los periodistas. Y la agenda de manifestaciones de la oposición no para. Se prevén más para esta semana. Mientras tanto, no parece que las partes en conflicto cedan con el fin de sentarse a negociar.

“La televisión no cumplió. La radio tampoco. Había necesidad informativa ese día. Se han metido mucho en el esquema de entretenimiento, pero tienen responsabilidad social”, explica Mariengracia Chirinos, directora de Libertad de Prensa de Ipys. Cuenta que esa práctica “es una constante y solo hemos monitoreado Caracas, pero debe estar pasando lo mismo en las regiones”.

Las declaraciones de la fiscala general de la República, Luisa Ortega Díaz, el pasado 31 de marzo, en las que señalaba que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia violaban el orden constitucional, sorprendieron a muchos venezolanos. Y que lo dijera en vivo por Venezolana de Televisión (VTV), el canal estatal, fue todo un escándalo. Pero no volvió a suceder y la siguiente rueda de prensa no se emitió en vivo.

Desde la llegada de Maduro al poder, en 2014, el cambio no se evidenció tanto en las redacciones sino en los propietarios de los medios. Así lo vivió César Bátiz, quien era miembro de la Unidad de Investigación del diario Últimas Noticias.

“Fui de los primeros en salir pero ya se veía el camino que venía: la autocensura. Identificamos que el medio había pasado a manos de factores allegados al chavismo y sabíamos cuál iba a ser la ruta. No podríamos hacer nuestro trabajo, periodismo de investigación, que iba a ser muy sensible. Tuvimos que pensar en otros escenarios y medios para poder hacer trabajo de contrapoder”, explica el periodista.

“Soy la persona más censurada del mundo y del país”, dijo el presidente Maduro el pasado 2 de abril. Pero si se acude al mismo mapa de medios en función de la influencia que tienen, el escenario cambia. Se clasifican como críticos a 57 medios, 76 como equilibrados, 196 de los que no se tiene información y 418 oficialistas.