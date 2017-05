El triunfo de Cristina Kirchner

Imaginemos a un búlgaro que acaba de llegar de visita a la Argentina. Para practicar su buen español enciende el televisor en el hotel y se topa con una entrevista que le hacen entre cuatro a la ex presidenta Cristina Kirchner. Interesante. Nuestro hombre ya había escuchado en Sofía que penden sobre Cristina múltiples causas judiciales, inclusive sospechas que la relacionan con el presunto asesinato de un célebre fiscal, quien la investigaba y apareció muerto horas antes de denunciarla.

Cree saber -leyó o escuchó- que además de que bajo su gobierno ella se enriqueció porque tuvo la suerte de ganar más dinero que nadie, en los últimos tiempos se descubrieron impresionantes casos de corrupción en su entorno, al punto de que un presunto socio o testaferro se convirtió de la noche a la mañana en gran terrateniente de la Patagonia.

"¿Es ella?", se pregunta. "¿Se trata de la misma persona?". La corrupción casi ni aparece durante la verborrágica exposición televisiva. No luce como alguien afligido por un eventual destino tras las rejas. Da mil explicaciones, pero son sobre otros asuntos. Explica y explica, no quiere que la interrumpan. Quienes la interpelan la escuchan con aire reverencial. Los temas acaso evocan la agenda de un típico opositor radicalizado, uno muy frontal. Por momentos podría ser una encendida trotskista despotricando contra el capitalismo hediondo.

El temario es un issue en sí mismo. La ex presidenta se toma un tiempo para apostrofar a los periodistas que tiene delante, les marca qué cosas deben importarles y cuáles deben omitir, pero entre estas últimas, curiosamente, tampoco la corrupción aparece mencionada. Después de todo, dirá el búlgaro, no tendría mayor sentido reclamarle al periodismo la exclusión de algo que se acaba de probar ajeno a su curiosidad.

Descifrar la escena parece sencillo y quizás no lo sea. Muchos televidentes, argentinos, ya no turistas, han fustigado a los entrevistadores de aquella noche por no haber hecho bien el trabajo de representar al verdadero periodismo. Tal vez nadie se percató de que el aporte de los cuatro que le daban tiempo a la deponente para tomar agua no consistía en representar a ningún periodismo sino, sin proponérselo, al peronismo.