Sauces llorones para la posverdad

“Prima facie autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles”.

Así la considera la resolución firmada por el juez Claudio Bonadio, por lo cual ordena el procesamiento de la ex Presidenta de la Nación.

En la causa hay en total veinte personas procesadas: los hijos de la ex Presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, acusados de ser parte de la jefatura de la supuesta asociación ilícita; los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice, como “organizadores”; los hijos de Báez (Luciana, Leandro y Martín); Romina Mercado, Víctor Manzanares, Norma Abuin, Jorge Ludueña, Ricardo Albornoz, Emilio Martín, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Lisandro Donaire, María Alejandra Jamieson y Óscar Alberto Leiva.

Aunque no decretó la prisión preventiva de ninguno de ellos, el magistrado les prohibió a todos salir de la Argentina. Además, Bonadio le impuso un embargo de 130 millones de pesos a Cristina y a otros procesados.

La empresa Los Sauces se dedica al alquiler de propiedades. Desde 2008 compró varios inmuebles, entre ellos la casa de la ex Presidenta en Río Gallegos y otras en el exclusivo barrio Puerto Madero. Los principales clientes de la empresa fueron los también procesados Cristóbal López y Lázaro Báez, quienes aportaron en total más del 80 por ciento de todos los ingresos por alquileres de la empresa, según surge del período analizado en la investigación conducida por el fiscal Carlos Rívolo. Es decir que casi todos los ingresos de la sociedad provinieron de dos empresarios que fueron ostensiblemente beneficiados por la administración de los Kirchner.

Esa investigación encontró numerosas irregularidades en la contabilidad de Los Sauces, mostrando una compleja trama que entreveraba todas las sociedades en las que las personas que resultaron procesadas aparecían en diferentes entidades jurídicas que operaban entre sí, moviendo un enorme flujo de dinero que derivaba de ambos empresarios. Según el juez, la ex presidente, su marido y su hijo, actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, dirigían una asociación ilícita que usaba la firma familiar para blanquear allí dineros que provenían de negocios ilícitos organizados desde sus cargos en el Estado: Báez, con los fondos provenientes de la obra pública, y López desde el negocio del juego.

La operatoria fue denunciada en 2015 por la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, y el tipo de maniobra es el mismo que se investiga en otra de las causas que complican a la ex Presidenta, la de Hotesur, en donde se estudia la contratación hotelera de habitaciones que nunca se ocuparon, en la sospecha de que así concretaban el “retorno” del dinero proveniente de la obra pública otorgada a los mencionados empresarios.

Se supone que un futuro juicio oral y público ventilará y deberá probar una misma matriz de acciones ilícitas protagonizada por las mismas personas. La resolución de Bonadio no admite dudas: “De ningún modo”, dice, “se justifica escindir la investigación en tantas jurisdicciones como sitios en que se llevaron a cabo las conductas ilícitas en particular, dado que todas formaron parte de una maniobra perpetrada por miembros del Poder Ejecutivo Nacional, con la colaboración de empresarios amigos, que tenía como único objetivo beneficiarse ilícitamente con los bienes del Estado y luego ponerlos en circulación en el mercado para disimular su origen”.

