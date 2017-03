"Urtubey era kirchnerista exaltado y se transformó de un día para otro"

Oscar Parrilli arremetió contra el gobernador de Salta

Nacionales - Luego de que se difundiera una nueva transcripción de las escuchas a Oscar Parrilli y Cristina Kirchner , el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aseguró este martes que no se pueden hacer "consideraciones políticas" sobre sus conversaciones "privadas" con la expresidenta. Además, reiteró que la filtración de los audios son un "mensaje cuasi mafioso" del Gobierno de Mauricio Macri a los dirigentes de la oposición y sindicalistas.

En una entrevista con Radio Del Plata, Parrilli intentó quitarle relevancia a las palabras de la ex mandataria en las conversaciones telefónicas, sostuvo que el diputado nacional y presidente del PJ, José Luis Gioja, "no puede estar enojado" por las críticas de Cristina al peronismo que contienen las escuchas y arremetió contra al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. "Era un kirchnerista exaltado y se transformó de un día para el otro, pero él le tendrá que rendir cuentas a su gente", resaltó.

Urtubey fue el único dirigente del PJ que salió a hablar de las escuchas en las que la exmandataria calificó de "bandita" los integrantes del peronismo que se distanciaron del Frente para la Victoria, como Diego Bossio, Miguel Ángel Pichetto y el propio gobernador de Salta. "Si Cristina se presenta es el mejor negocio político del Gobierno, porque va a ganar más fácil. A mi juicio el candidato menos competitivo que tiene el peronismo es la ex presidenta porque tiene un altísimo nivel de rechazo en la sociedad", afirmó Urtubey.

En las transcripciones que el portaldifundió el domingo, Cristina y Parrilli analizan la actualidad política y económica del país. La conversación tuvo lugar el 29 de junio pasado. La ex jefa del Estado cuestiona a Gioja por no haber mantenido la unidad del PJ. "Hablé con este pelotudo [por el presidente del PJ] y le digo: «Escuchame, José Luis, ¿qué mierda van a hacer después en el partido? Además, vos sos el presidente del partido. ¿Qué vas a ir al partido con un bloque de cien y vas a salir con dos o tres bloques de veinte o treinta?».", critica.

Consultado sobre el supuesto malestar del presidente del PJ por los dardos de la ex mandataria, Parrilli intentó quitarle relevancia a la conversación. "Lo discutí con Gioja personalmente. No sé de qué se enoja. Le dije que estaba haciendo un PJ chiquito, sectario. No sé de qué se puede enojar", insistió.