“MADURO HA VIOLADO LA CONSTITUCIÓN”

Venezuela - El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, convocó a los ciudadanos a tomar acciones en las calles este sábado 1 de abril para protestar en contra de las decisiones que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Borges realizó este llamado a propósito de la sentencia 156 de la Sala Constitucional del TSJ que dictaminó que el Poder Judicial asumirá las competencias legislativas debido a la situación de “desacato” que persiste en el Parlamento.

El parlamentario no brindó detalles de la movilización debido a que el Gobierno Nacional puede “reprimir desde ya” la convocatoria; y a su vez, informó que en la próxima semana la alianza opositora realizará “una gran acción de calle”.

“Este Gobierno está tan débil y fracturado que lo único que le queda es violar la Constitución. Los magistrados del TSJ no saldrán impunes de esto, están cometiendo crímenes de lesa humanidad”, sentenció Borges.

El presidente de la AN afirmó que esta acción significa un golpe de Estado y exhortó a los medios de comunicación a ayudar a Venezuela para prender las alarmas internacionales. “Esta sentencia le otorga a Nicolás Maduro un poder para hacer lo que le dé la gana. Esto es una dictadura”, acotó.

Borges indicó que el Parlamento se rebela y desconoce la sentencia del TSJ porque, a su juicio, va en contra de la democracia y la libertad, recordando que la AN fue elegida por 14 millones de venezolanos, cifra histórica en las pasadas elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre de 2015.

Igualmente, instó a los ciudadanos a mantenerse en la lucha. “Esta AN ni se rinde, ni se entrega y necesitamos la solidaridad de organismos internacionales para que continúe la presión en todo el mundo. Este país necesita elecciones generales para salir de la dictadura”, aseveró Borges quien aseguró que el Gobierno Nacional le teme a medirse en un proceso electoral.

En cuanto a la situación de los diputados del estado Amazonas, Borges afirmó que la acción del máximo órgano de sistema judicial en el país es "política y no legal". “Hemos hecho las distintas formalidades para que el TSJ solicitó, para que no tuvieran excusas. El 9 de enero hicimos el procedimiento para desincorporar a los legisladores e inventaron una nueva excusa. Entonces allí no puede haber culpa”, expresó.