Hoy nadie mata ni muere por un libro

Leo El negro corazón del crimen, de Marcelo Figueras, que acaba de salir por Alfaguara, una novela que reconstruye el proceso de investigación, redacción y publicación de Operación Masacre, de Walsh, uno de los libros capitales de la literatura argentina, junto al Facundo y Respiración artificial.

Se sabe (figura en el libro) que después de haber obtenido el premio Municipal de Literatura por, una recopilación de cuentos policiales, Walsh estaba urgido a escribir una novela. Se sabe que su propio estilo conciso, económico y borgeano hasta la médula (ver “Esa mujer”, para algunos el mejor cuento de la historia de nuestra literatura) se lo impedían. Se sabe (figura en la famosa introducción a, leída hasta la náusea por los estudiantes de periodismo) que Walsh estaba en un bar, jugando al ajedrez, cuando escuchó aquello de “un fusilado que vive”, el oxímoron que lo dispara todo, la paradoja que despierta su deseo de salir a la calle, de buscar información, de involucrarse. Se sabe que en vez de escribir la novela redacta “eso” que constituye el primer libro de no ficción de la historia y para lo cual todavía no existía un nombre. Lo escribe “en caliente y de un tirón” y se pasea con ella por todas partes porque no hay quien quiera publicarla. Eran tiempos en los que la publicación de un libro podía significar la cárcel, el ostracismo o la muerte, y constituyen un buen recordatorio para esos periodistas que embolsan millones y se quejan de persecución ideológica desde sus departamentos en Miami.

Prefiero leer, de los hermanos Grimm, donde esos problemas están presentados como tal, como problemas, y no como soluciones trasnochadas. Un cuento de una página que alguna abuela distraída nos relata de chicos y sigue resonando en nosotros durante toda la vida. Sus interpretaciones son legión, pero nunca lo agotan. Es un cuento sobre la sexualidad adolescente, sobre morir y renacer (y quién no lo haya hecho dolorosamente un par de veces me temo que no me entenderá), sobre lo femenino visto como seducción y misterio, sobre el poder de la experiencia, sobre la sobre el peligro en el que no solo los niños sino también los adultos vivimos constantemente. Si sigue funcionando, si sigue diciéndonos, generación tras generación, lo que no esperamos oír, es porque en él no hay inocentes, solo la realidad como lo que es: algo incomprensible. En esa niña inocente pero seductora, en esa ingenua abuela que le abre la puerta a cualquiera, en ese lobo al que luego de devorarlas se le practica una cesárea, se le llena la panza de piedras y se lo hunde en el río, hay más compromiso con la realidad actual que en doscientos libros que no son más que periodismo camuflado.