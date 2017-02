La socialdemocracia y sus adversarios

Así como no existe una única forma de definir el campo de las tradiciones políticas, tampoco hay una única manera de clasificar a la socialdemocracia. Esta tradición política, diversa y en permanente disputa, adolece de la misma situación que el resto de las identidades que se expresan en la arena político-social.

Por otra parte, para la tradición liberal el trabajo no existe en tanto tal, es decir, no tiene entidad como la fuerza viva del proceso de producción que se encuentra en una relación asimétrica estructural respecto del capital. En todo caso, el trabajo se define como el grupo de capitalistas cuyas dotaciones iniciales están conformadas por tiempo disponible para el trabajo. En este sentido, no hay diferencias cualitativas entre capitalistas y trabajadores y el problema distributivo se resuelve a partir de la productividad técnica y no en función de una puja político-económica.