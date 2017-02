El Jet Set

Es incomprensible que tantas personas hayan cuestionado la decisión presidencial de enviar el helicóptero oficial a buscar a Juliana Awada y Antonia Macri a Punta del Este. Si bien se mira, la Primera Dama solo hizo honor a una de las pasiones más genuinas del poder en la Argentina: a casi todos sus integrantes les gusta moverse por el aire, si es posible sobre máquinas modernas y poderosas y de la manera más rápida y cómoda, sin escatimar en gastos.

Jet Set es una antigua expresión de los años 50, que servía para definir al reducido grupo social que, en aquella época, tenía la fortuna necesaria para viajar en avión. Ahora que ese hábito se popularizó y decenas de miles de aviones surcan el cielo cada día, o sea, ahora que cualquiera viaja en avión, ser del jet set es contar con una avioneta propia, privada o, al menos, poder alquilarla o disponer de ella. La expresión es tan popular que fue incorporada a múltiples expresiones culturales. ¿Por qué no puedo ser del Jet Set?, coreaba Gustavo Cerati, cuando aún existía Soda Stereo. "Con esa gente diferente. Yo me codeo…qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado. Pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Jet-Set, porque no puedo ser del Jet-Set? Jet-Set, yo solo quiero ser del Jet-Set".