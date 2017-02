Donald, el travieso

Parte de esta preocupación es un reflejo de la adicción de Donald Trump a la grandilocuencia y la fanfarronería, que queda bien en el sitio web de noticias Breitbart o en Fox News pero no con los gobiernos extranjeros.

Bueno, por lo menos Trump no amenazó con invadir Australia. En su conversación con el presidente Enrique Peña Nieto de México, fue justo lo que hizo. Según The Associated Press, le dijo al líder democráticamente electo de nuestro país vecino: “Tienes a muchos bad hombres por allá. No están haciendo lo suficiente para detenerlos. Creo que tu ejército tiene miedo; el nuestro no, así que podría enviar a los míos allá para que se hagan cargo de eso”.