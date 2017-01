Las cosas en Estados Unidos solo pueden empeorar

Si Estados Unidos tuviera un sistema parlamentario, Donald Trump —quien pasó su primer día en el cargo haciendo una rabieta, despotricando contra informes precisos de poca asistencia a su inauguración— ya enfrentaría una moción de censura. Pero no tenemos ese sistema; así que de alguna manera tendremos que sobrevivir a cuatro años de esto.

¿Y cuál será su reacción cuando le informen sobre las cifras decepcionantes de las cosas que de verdad importan?

En su discurso inaugural, espeluznante y espantoso, Trump describió a un país en serias dificultades –“una masacre estadounidense”–. El verdadero Estados Unidos no luce así para nada; tiene muchos problemas, pero las cosas podrían estar peor. De hecho, es probable que en efecto empeoren. ¿Cómo lidiará con eso un hombre que evidentemente no puede manejar un pequeño golpe a su ego?

Y no es una sola cifra la que tiene muy buena pinta: el aumento en los salarios y el número creciente de estadounidenses con la confianza suficiente para renunciar a sus trabajos sugieren que tenemos una economía cercana al pleno empleo.

Esto significa que el desempleo probablemente no puede disminuir mucho desde este punto, así que, incluso con buenas políticas y buena suerte, la creación de empleos será mucho más lenta de lo que fue en los años de Obama. Puesto que las cosas malas sí pasan, es muy probable que la tasa de desempleo sea más alta que la cifra actual dentro de cuatro años.

Ah, y los déficits presupuestarios trumpistas probablemente aumentarán el déficit comercial, así que particularmente los empleos de manufactura pueden disminuir, no aumentar.

Un segundo frente en el que las cosas seguramente empeorarán es el de la atención médica. Con Obamacare, el porcentaje de estadounidenses sin seguro médico cayó drásticamente, a su nivel más bajo en la historia. La anulación de esta ley haría que las cifras subieran de nuevo: habría 18 millones de personas sin seguro tan solo en el primer año y terminarían por aumentar a más de 30 millones, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y no, los republicanos que han pasado siete años sin poder presentar un remplazo de verdad no desarrollarán uno en las semanas próximas… ni nunca.

En cuanto al tercer frente, el crimen, no es clara la dirección a futuro. La visión de Trump de un Estados Unidos urbano devastado por “el crimen, las pandillas y las drogas” es una fantasía distópica: de hecho, los crímenes violentos disminuyeron bastante pese al aumento de homicidios en algunas ciudades, que ha sido muy publicitado. Supongo que el crimen podría bajar aún más, pero también podría aumentar. Lo que sí sabemos es que el gobierno de Trump no puede apaciguar las zonas urbanas en guerra de Estados Unidos, porque esas zonas no existen.