CARTA ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL / MILEI SE PREPARA PARA ANUNCIAR POR CADENA NACIONAL LOS DETALLES DE LA REFORMA

El mensaje presidencial se efectuará el jueves, a las 20, y

será el comienzo de otra serie de proyectos en el marco

de la política económica

- El presidente Javier Milei dará este jueves a las 20, por cadena nacional, los detalles del proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. Así lo confirmó este martes a la mañana en conferencia de prensa el vocero presidencial Adrián Ravier. El proyecto ingresaría por Diputados el próximo martes y forma parte de las reformas económicas que la Casa Rosada impulsará en el Congreso post receso invernal, que culmina este viernes.

"El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20, para explicar los ejes de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central", anunció este martes el vocero desde su habitual conferencia de prensa de los martes. Es decir, el anuncio será una vez que el mandatario regrese de Perú, donde se encuentra por estas horas, para participar de la asunción de Keiko Fujimori.

En este sentido, el vocero añadió: "Es un tema fundamental para este Gobierno, porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la carta orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo".

Motivos de las reformas

La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que rige actualmente, y que fue redactada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, es una de las grandes apuestas del Presidente de cara al segundo tramo del año. "Las fotos políticas pasan por el Congreso", explicaron desde Balcarce 50 al diferenciar a Milei de sus antecesores, que solían fotografiarse en la inauguración de alguna obra pública o en una escuela, por poner algunos ejemplos.

Es que Milei le da un "rol central a las reformas". Y, las reformas, se llevan adelante en el Congreso.

Como sea, las prioridades del jefe de Estado se encuentran, claramente, las económicas. Entre ellas la Carta Orgánica del Banco Central, que será el puntapié inicial del segundo tramo del año, junto con el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que fue presentado días atrás por el ministro de Economía Luis Caputo. Este texto busca incentivar el ingreso al sistema formal de los ahorros en moneda extranjera que se encuentran por fuera del sistema bancario.

La mirada que tiene el mandatario es que, para blindar el proyecto político y económico que La Libertad Avanza quiere instaurar en la Argentina, necesitan de sustento político (en otras palabras, el aval del Congreso vía leyes), para ganarse la confianza de los mercados y que, así, los cambios libertarios sean duraderos en el tiempo.

En la Casa Rosada sostienen que la reforma constituye uno de los pilares del programa económico oficial y, además, forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo central sería dejar establecido por ley un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalezca la estabilidad de precios.

Según trascendió, el proyecto busca modificar el artículo que define los objetivos del Banco Central. La intención del oficialismo es reemplazar el esquema vigente desde 2012 —que establece como funciones la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social— por un mandato más acotado, en el que la preservación del valor de la moneda pase a ser la misión principal de la autoridad monetaria.

Para ello, el Gobierno tomó como referencia la legislación peruana, considerada dentro del oficialismo como un modelo exitoso por haber contribuido a mantener durante décadas niveles de inflación considerablemente más bajos que el promedio de América Latina.

Otro de los ejes centrales de la reforma es restringir al máximo la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, eliminando los adelantos transitorios, limitando el uso de letras intransferibles y estableciendo mayores restricciones para la distribución de utilidades de la entidad, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley.

La iniciativa también fortalece la independencia institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. Para ello incorpora mecanismos destinados a otorgar mayor estabilidad a las autoridades de la entidad y endurece las condiciones para su remoción, con el objetivo de evitar que la política monetaria quede condicionada por las necesidades fiscales del gobierno de turno.

Asimismo, el proyecto establece un régimen más estricto de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

En el oficialismo consideran que el nuevo marco legal permitirá consolidar el proceso de desinflación y dotar de mayor previsibilidad al esquema macroeconómico. No obstante, la discusión tendrá un fuerte componente político, ya que el Gobierno deberá reunir mayorías parlamentarias para aprobar una modificación que redefine el rol de la autoridad monetaria.

Informe: Ámbito.com