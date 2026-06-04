APRUEBAN EL PLIEGO DE LA JUEZA QUE HABÍA SIDO CUESTIONADA POR MILEI POR SER CUÑADA DEL PERIODISTA ALCONADA MON

El pliego de María Verónica Michelli se aprobó con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones, entre éstas

últimas, la de Patricia Bullrich

María Verónica Michelli

Nacionales - Luego de la puja a cielo abierto en pleno recinto, el oficialismo cedió ante el pedido del interbloque Popular y se consideró el pliego de María Verónica Michelli para cubrir la vacante como jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Primero se habilitó con los dos tercios de los legisladores presentes y luego, se aprobó con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones.

Después de una hora de cuarto intermedio donde los presidentes de bancada dejaron oír los gritos en los pasillos del Senado, Patricia Bullrich comunicó que se logró el consenso para avanzar con el tratamiento de los 74 pliegos judiciales que fueron dictaminados en las audiencias públicas que se realizaron entre el 13 y el 15 de mayo.

Segundos antes de pasar a votar, la jefa de bancada oficialista explicó que “no se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”, y destacó que Michelli “ha hecho méritos hasta llegar a la audiencia”. Luego, anunció su abstención y cerró: “Las personas son únicas e irrepetibles”.

De los 44 votos a favor del pliego de Michelli, 21 fueron de los 25 integrantes del interbloque Popular. Se ausentaron Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Florencia López y Mariano Recalde.

También lo hicieron la tucumana Beatriz Ávila, la chubutense Edith Terenzi, la salteña Flavia Royón, el correntino Carlos "Camau" Espínola, los 3 de Convicción Federal y los 10 radicales.

En contra votaron 18 de los 21 integrantes de La Libertad Avanza: A la abstención de la jefa de bloque se sumó el voto a favor del formoseño Francisco Paoltroni y la ausencia del cordobés Luis Juez.

Debido a que Juan Carlos Pagotto, en su rol de titular de la Comisión de Acuerdos, comunicó el dictamen de Michelli recién el miércoles 3 de junio -se requieren 7 días para que un despacho llegue al recinto-, el pleno de la Cámara alta avaló su tratamiento con 63 votos a favor y solo 2 en contra, los de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.

Minutos antes había ingresado el último expediente enviado desde el Poder Ejecutivo, donde se exigía el retiro del pliego de Michelli. El Gobierno pidió que no avanzara el dictamen ya que la magistrada es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que viene investigando el Caso $LIBRA.

El lunes por la noche, Patricia Bullrich se diferenció del pedido del Gobierno nacional y comunicó que el Senado debía llevar avanzar con el tratamiento parlamentario. Esa misma noche puso su renuncia a la presidencia del bloque a consideración del presidente Javier Milei, quien no la aceptó. El episodio no cayó bien en la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Después de haber estado en la provincia de Mendoza junto a la vicegobernadora Hebe Casado, Bullrich encabezó la reunión de Labor Parlamentaria, donde, originalmente, se acordó tratar solamente 50 de los 74 pliegos dictaminados, pero sin contar el de Michelli que, en principio, iba a quedar para una supuesta sesión ordinaria del próximo jueves 11 de junio.

La candidatura de Michelli cobró notoriedad en las últimas dos semanas por un planteo del Gobierno nacional. El ministerio de Justicia pidió que su pliego sea retirado, luego de haber seguido un trámite normal en las comisiones. El motivo, según trascendió, fue el parentesco de la candidata con el periodista Hugo Alconada Mon.

Informe. Parlamentario.com, Infobae y Agensur.info