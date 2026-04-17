DECLARAN «TOTALMENTE ABIERTO» EL ESTRECHO DE ORMUZ HASTA EL FIN DEL ALTO EL FUEGO Y CAE EL PRECIO DEL PETRÓLEO

El anuncio lo hizo el canciller iraní, Abás Araqchí, y el

presidente estadounidense Donald Trump saludó la

apertura con posteos en redes sociales

Estrecho de Ormuz en una fotografía tomada desde el buque USS Abraham Lincoln. (Foto/EFE)

Mundo - Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá «totalmente abierto» hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

«En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán», dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó la apertura con un breve posteo en su red Truth Social: “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!“, indicó.

Donald Trump celebró el anuncio de Irán sobre la plena apertura del Estrecho de Irán para el paso marítimo

En tanto, los precios del petróleo retroceden marcadamente después del anuncio de Irán.

En una seguidilla de mensajes, el mandatario fue más allá y atribuyó a la intervención estadounidense avances concretos en el terreno. “Irán, con la ayuda de Estados Unidos, ha retirado o está retirando todas las minas marítimas. ¡Gracias!”, escribió.

También agradeció el respaldo de aliados regionales: “Gracias a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar por su gran valentía y ayuda”.

Aun así, el mandatario introdujo un matiz clave: el levantamiento del paso no implica el fin de la presión estadounidense. “El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor en lo que respecta a Irán, hasta que nuestra transacción se complete al 100%”, advirtió en otro mensaje.

Cae el precio del petróleo

Hacia las 13:10 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdía un 10,42% hasta los 89,03 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, caía un 11,11% hasta los 84,17 dólares.

En las últimas horas, dos buques de carga sancionados cruzaron el estrecho de Ormuz con aparente destino a puertos iraníes, a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos en el marco de la guerra en Medio Oriente, según los datos de seguimiento difundidos.

En los dos días previos, solo un reducido número de embarcaciones transitó por esta estratégica ruta comercial, luego de que Washington estableciera un contrabloqueo tras el fracaso de las negociaciones de paz para detener el conflicto, que ya se extiende por casi siete semanas.

El ejército estadounidense informó el jueves en X que “tras 72 horas de aplicación de la medida, 14 embarcaciones dieron la vuelta para acatar el bloqueo por orden de las fuerzas estadounidenses”. No obstante, a diferencia de reportes anteriores, el comunicado no aseguró que se haya impedido la totalidad de los intentos de cruce hacia o desde puertos iraníes.

La noche del miércoles, el portacontenedores sancionado Zaynar 2 navegó hacia el oeste por el estrecho rumbo al Golfo, según registró Marine Traffic. El portal indicó como destino la isla de Larak, próxima al puerto iraní de Bandar Abbas, y su última señal transpondedora se detectó cerca de esa área.

Otro buque de carga sujeto a sanciones, el Neshat, siguió un trayecto similar bordeando la costa iraní y, según la plataforma, tenía como destino Bandar Abbas. Su última posición, a las 15:00 GMT, lo ubicaba anclado a unos 16 kilómetros del puerto.

Informe: EFE, AFP, AP, ANSA y Reuters