VENTAS MINORISTAS DE LAS PYMES CAEN 5,6% INTERANUAL EN FEBRERO Y YA ACUMULAN DIEZ MESES EN BAJA

El registro relevado por CAME aportó que el consumo en

los comercios, en el arranque del año, acumula un descenso

del 5,2%

– Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 5,6% interanual en febrero, cayendo por décimo mes consecutivo, y acumulan una caída del 5,2% en el primer bimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 4,8% de enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, arrojó que los comercios registraron un repunte en el consumo del 2,6% en el segundo mes del año frente a enero, aunque no alcanzó para revertir el total de la baja en el mes inaugural del 2026 (-4,2%).

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%” y precisaron que “el consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares”.

En este sentido, puntualizaron que “la demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”, remarcando que “los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales” y señalando que “el escenario confirmó una contracción técnica pese al repunte estacional de fin de mes”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 52,6% de los propietarios reportó estabilidad interanual, cifra inferior en seis puntos al registro de enero” y agregó que “dicho margen se trasladó a quienes señalaron un deterioro (38,8%) en comparación con el mismo período del ciclo anterior”.

En relación con la expectativa futura, reflejó que “las proyecciones de acá a un año indican que habrá paridad con la situación actual para el 46,6% de los encuestados, mientras el 42,9% aguarda una mejora y el 10,5% proyecta un retroceso”.

Asimismo, respecto a la inversión, el reporte arrojó que “el 57,6% considera el marco como no apto para desembolsos, frente a un 15,5% que lo ve de forma oportuna y un 26,9% sin definición”.

Con este escenario, desde CAME afirmaron que “el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al incremento de los gastos fijos” y remarcaron que “la reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos”.

El relevamiento por rubros ratificó el proceso de contracción: seis de los siete sectores monitoreados cerraron con resultados negativos. Las bajas se encontraron en Bazar y decoración (-14,4%), Perfumería (-10,7%) y Alimentos y bebidas (-8,7%). Farmacia constituyó la excepción, con un incremento del 0,3% interanual.

El rendimiento de cada rubro

-Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 8,7% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 7,4% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1,4%. -Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 14,4% interanual en febrero, y suman un retroceso del 15,6% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 2,0%. -Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 1,1% interanual, y acumulan una caída del 2,1% en el arranque del 2026. En el intermensual, crecieron 8,8%. -Farmacia: las ventas subieron un 0,3% interanual y acumulan un alza del 2,4% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una merma del 0,2%. -Perfumería: las ventas cayeron un 10,7% interanual, pero suman un incremento del 2,8% en el primer bimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 4,7%. -Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 0,3% pero acumulan un crecimiento del 2,5% en el inicio de 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 3,1% -Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 7,4% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 9,2%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 5,1%.

Informe: NA