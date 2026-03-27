LA JUSTICIA DE EE.UU FALLA A FAVOR DE YPF Y ANULA LA CONDENA QUE OBLIGABA A LA ARGENTINA A PAGAR MÁS DE U$S 16 MIL MILLONES

Nacionales – La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012.
Así lo dispuso la Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York. A su vez, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.
Fue un fallo dos a unos: Cabranes votó a favor de los demandantes. A grandes rasgos, los jueces, usando la ley local, decidieron que la Ley de Expropiación, que votó el Congreso en 2012, está por sobre el estatuto de la empresa.
Ahora los demandantes podría pedir, antes de ir a la Corte Suprema de EEUU, que todos los jueves de ese tribunal (unos 22, de los cuales 13 son activos) revisen otra vez el fallo, algo que no es usual que ocurra. Si eso ocurre podría haber cambios.
El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. Fue allí cuando la Justicia resolvió condenar al país a pagar los US$16.000 millones.
YPF era una empresa privada desde 1993. Pero la expresidente Cristina Fernández de Kirchner decidió renacionalizarla en 2012 porque no producía suficiente petróleo y gas natural para satisfacer la demanda local.
En septiembre de 2023, la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska, en Manhattan, dictaminó que Argentina había incumplido sus obligaciones con Petersen y Eton Park, y le ordenó pagarles 14.390 millones de dólares y 1.710 millones de dólares, respectivamente.
Dichas sumas incluían 8.430 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, más 7.670 millones de dólares en intereses previos al fallo a un tipo del 8%.
Según la juez Loretta Preska, la Argentina violó el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del exministro de Economía, Axel Kicillof.
Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y la demanda más grande en la historia de EEUU contra un Estado soberano. El gobierno de EEUU, mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces en las últimas semanas a favor de Argentina.
Informe: NA, Infobae, Ámbito.com y Agensur.info
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