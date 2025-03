EN LA APERTURA LEGISLATIVA, MILEI DESAFÍA A LA OPOSICIÓN Y ANUNCIA NUEVO ACUERDO CON EL FMI CON LA MITAD DEL RECINTO VACÍO

Criticó a Axel Kicillof y el asesor estrella de la Presidencia, Santiago Caputo, protagonizó un bochorno ante el

diputado Facundo Manes

Javier Milei durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

ante un recinto semivacío. (Foto/La Nación)

Nacionales - El presidente Javier Milei encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y con un fuerte discurso que puso el foco en los éxitos económicos del primer año de gestión dio el puntapié inicial a la campaña electoral de cara a las legislativas de octubre.

El Gobierno nuevamente decidió hacer la ceremonia a la noche para ocupar el prime time televisivo con el discurso presidencial. Milei comenzó un pormenorizado recuento de la herencia económica y de los “logros” del primer año de gestión, como la baja de la inflación y el superávit fiscal y financiero.

El jefe de Estado arribó pasadas las 21 a un Congreso de la Nación con alrededores sin gente. La Libertad Avanza decidió no movilizar y apostar al rating del prime time y las redes sociales. La imagen de la plaza desértica coincidía con lo que se registró adentro del edificio, en donde la mayor parte de la oposición decidió no bajar al recinto.

Los diputados y senadores del peronismo fueron los primeros en anunciar que no participarían de la apertura de sesiones para no prestarse al “show” de Milei. Entre otros puntos, justificaron el faltazo por la negativa de la Casa Rosada a dar explicaciones sobre el caso $LIBRA, la decisión de no tratar el Presupuesto, el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y la reciente amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires por la inseguridad. En la misma línea, los cinco diputados del Frente de Izquierda también optaron por no escuchar las palabras del Presidente.

Pero no fueron los únicos, todos bloques de la oposición dialoguista tuvieron ausentes. Los radicales disidentes de Democracia para Siempre aportaron cinco de sus doce miembros. Mientras que Encuentro Federal (el bloque de Miguel Pichetto), la Coalición Cívica y los provinciales de Innovación Federal, la UCR y hasta el PRO tampoco tuvieron asistencia perfecta.

Al ingresar al recinto el mandatario también encontró a los cuatro jueces de la Corte Suprema sentados en primera fila, a la derecha del estrado. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz Ricardo Lorenzetti y Manuel García Mansilla escucharon atentamente sus palabras. Pese a que recibió invitación de Casa Rosada, en donde aseguran que el decreto presidencial era "suficiente" Ariel Lijo desistió de acudir ya que todavía está en análisis la validez de la licencia que le otorgó la Cámara Federal en su cargo frente al juzgado federal 4.

El sector destinado a los gobernadores no se mostró muy concurrido. Osvaldo Jaldo (Tucumán), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Gisela Scaglia (vicegobernadora de Santa Fe) y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Jorge Macri), completaron la foto política.

“Programa exitoso”

“Nuestro programa económico es el más exitoso hasta la fecha”, dijo Milei. En ese sentido, el Presidente afirmó que la pobreza bajó del 55% al 33% (medida por la Universidad Torcuato Di Tella) y dijo que en 2024 la economía no cayó, sino que creció un 5% en términos interanuales.

“Desde abril la economía no para de crecer y ustedes keynesianos no pueden parar de llorar”, dijo Milei. Hubo aplausos y cánticos en favor del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.

En línea con su discurso habitual, el Presidente señaló que “ajustar a la política es expansivo y sirve para bajar la pobreza”. “¿Quieren terminar con la pobreza? Terminen con el curro de la política”, vociferó, para luego adelantar que el ajuste “seguirá cayendo sobre la casta”.

En claro tono electoral, Milei aseguró que La Libertad Avanza ya cumplió con el 75% de las promesas que hizo durante la campaña presidencial en “apenas 25% del mandato”. Por eso, invitó a la ciudadanía a juzgar al Gobierno “por sus resultados”.

Luego nombró a cada uno de los ministros del Gabinete nacional, que fueron ovacionados por la militancia y los funcionarios que se ubicaron en los palcos.

Contra Kicillof

En otro tramo de su discurso, Javier Milei volvió a pedirle al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que "castigue a los delincuentes" o renuncie. “El orden público y la vida social en paz deben volver a ser la regla y no la excepción en la Argentina”, inició a la hora de referirse a la inseguridad y agregó: “Actualmente, tenemos un sistema judicial y un código penal repleto de grietas por las que se coló el virus del anti-punitivismo, que además de estar moralmente mal, demostró su estrepitoso fracaso”.

A la hora de referirse específicamente al caso de Kim Gómez, le envió un mensaje al gobernador: “Si Kicillof quiere resolver el problema, tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros”.

“Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos. Necesitamos también agravar todas las penas del código penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”, agregó.

Por el caso, anunció que el Gobierno trabaja “en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado argentino, a nuestro servicio de inteligencia, y a nuestras fuerzas, para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos”.

Bochorno

El momento más álgido de la noche fue el cruce que protagonizaron el radical disidente Facundo Manes y el asesor estrella del Gobierno Santiago Caputo. El choque se produjo en dos actos. El primero, durante la sesión. Cuando Milei pidió que la oposición “no politice” la designación de los jueces que deben llenar todas las vacantes en la Justicia Federal y Nacional, el neurocientífico comenzó a levantar un ejemplar de la Constitución Nacional en repudio a la designación por decreto de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema.

Manes se dio vuelta desde su banca y continuó enrostrándole la Constitución a Santiago Caputo, que lo miraba con gesto severo desde el palco del primer piso. El propio Milei luego señaló a Manes en un tramo de su discurso donde decía que los políticos piensan en sí mismos.

El segundo round de la discusión entre Manes y Caputo se dio en el pasillo del primer piso, frente a la sala de periodistas. El diputado asegura que el asesor lo amenazó con “tirarle el Estado encima” y que lo golpeó un colaborador.

Y continuó: "Me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba pero yo no lo escuchaba. Me hacía cómo 'Ahora vas a escuchar de mí', como diciendo: 'Te voy a poner la SIDE, la AFIP', eso es lo que interpreté yo".

Luego, el diputado contó como comenzó el altercado en el pasillo: "Viene él enfurecido, miren que yo me dedico a estudiar la mente, y me dice: 'Ahora me vas a escuchar', como diciendo te voy a poner todo el aparato del Estado a perseguirte".

Además, agregó: "Y me vas a conocer ahora, me dice, y viene alguien que estaba con él y me pega dos piñas en el pecho. Me dijeron que era Jazmín, no la conozco. Bajaron de la escalera a buscarme a mí".

"Si a un diputado de la Nación le pasa esto en la Cámara de Diputados, qué le va a pasar a un periodista honesto que quiere criticar a un Gobierno como cualquier democracia", expresó.

En ese sentido, manifestó: "Esto es un vandalismo, Milei nos está llevando a ser un país bananero. Jueces de la Corte Suprema por decreto, perseguir al periodismo independiente, usar el aparato del Estado para perseguir a los opositores. Esto no es una república. Por favor, tomemos conciencia, que por bajar la inflación no podemos bajar la república. Nos costó muerte, nos costó décadas de historia".

Informe: Infobae, Ámbito.com, agencias y Agensur.info