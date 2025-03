ACUERDO CON EL FMI / EL OFICIALISMO LOGRA EN DIPUTADOS LA APROBACIÓN AL DNU PARA NEGOCIAR CON EL ORGANISMO

La votación fue de 129 votos a favor y 108 en contra, luego

de seis horas de debate y con fuertes discusiones entre

distintas bancadas

El oficialismo celebra la aprobación del acuerdo con el FMI en la sesión realizada

en la Cámara de Diputados. (Foto/HCDN)

Nacionales - Tras seis horas de debate, el oficialismo obtuvo una importante victoria en la Cámara de Diputados con el blindaje del decreto de necesidad y urgencia 179/25, por el cual el Poder Ejecutivo se autorizó a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Tal como se esperaba, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de bloques aliados, dialoguistas y provinciales, mientras que del lado del rechazo quedaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, 7 miembros de Democracia para Siempre y el santacruceño Sergio Acevedo. Se especulaba una gran adhesión del Cuerpo, pero el resultado fue con lo justo.

La votación cosechó 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. De esta manera, de acuerdo a lo que indica la Ley 26.122, el DNU quedó refrendado al contar con la aprobación de una sola de las dos cámaras del Congreso.

Por el artículo 1ro. del decreto se aprueban “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, las que tendrán un plazo de amortización de 10 años”.

Tales operaciones serán destinadas a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, según indica el artículo 2 del DNU.

Junto a los diputados que estaban dispuestos desde el primer momento a votar junto al oficialismo, se decidió por votación nominal en el comienzo de la sesión que el debate no fuera extenso. LLA quería liquidar el tema antes del comienzo de la masiva marcha convocada en las afueras del Palacio, con un fuerte operativo de seguridad y tras la represión de la semana pasada.

En la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei anunció que pediría al Parlamento el apoyo sobre un nuevo acuerdo con el FMI, pero a los pocos días decidió dictar un DNU, cuestionado por la oposición más dura por no cumplir con el artículo 2 de la Ley 27.612, que establece que cualquier nuevo programa con el organismo internacional debe ser por ley del Congreso.

LLA decidió avanzar con un trámite veloz del asunto y este martes, tras una intensa reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, logró el dictamen de mayoría a favor del DNU para debatirlo directamente en el recinto este miércoles.

El quórum fue alcanzado con 131 diputados presentes, entre los cuales estaban los diputados de LLA, el Pro, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, un grupo de Encuentro Federal y los habituales aliados del oficialismo de partidos menores. De la bancada libertaria, no dieron quórum las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci, quienes el miércoles anterior tuvieron un duro enfrentamiento con Lilia Lemoine y María Celeste Ponce.

La sesión arrancó con un minuto de silencio por los fallecimientos de Norma López de Espert y María del Carmen Verón de Araujo, madres del diputado José Luis Espert y María Fernanda Araujo, ambos diputados oficialistas. El primero se encontraba presente en el recinto y recibió el saludo de varios de sus pares. En lo sucesivo, durante el primer tramo de la jornada, ya no hubo tiempo de sosiego.

Y todo matizado por la circulación de un audio por las redes sociales y medios de comunicación, en el que se escuchaba la supuesta voz del presidente de la Cámara, Martín Menem, dando instrucciones a su bloque con la intención de que en todo momento hubiera cuatro diputados propios dispuestos a plantear una cuestión de privilegio, que discutieran a los gritos. “Ténganlos siempre, en todo momento. Los quiero gritando a los gritos, puteando, nada de ser pacíficos”, se escucha decir en un audio que fuentes libertarias atribuyeron a la IA y que, durante la sesión, desde la oposición más dura citaron, pidiendo explicaciones. Pero, además, con megáfono en mano, Pagano también reclamó a Menem por esto, en un nuevo enfrentamiento entre ambos.

Culminada la sesión, este miércoles la agenda en la Cámara baja continúa con dos plenarios de comisiones por los proyectos de criptogate (luego que el oficialismo no aceptara recibir los dictámenes de la oposición este martes) y con una convocatoria a sesión por parte de Unión por la Patria para tratar proyectos vinculados con los jubilados -en un día muy especial para los mismos-, especialmente una prórroga de la moratoria previsional.

La discusión en el recinto

La apertura del debate estuvo a cargo del diputado libertario Lisandro Almirón que, lejos de explicar los lineamientos centrales del acuerdo con el FMI, centró su alocución exaltada en acusar al kirchnerismo de haber generado “un gasto público excesivo de forma irresponsable durante 30 años”, y de provocar “movimientos sediciosos financiados por el gasto público”. Respecto del acuerdo solo resaltó que “el objetivo primario es fortalecer las reservas del Banco Central”.

La enfática intervención de Almirón despertó la reacción del cívico Maximiliano Ferraro, quien se le levantó de su banca para reprocharle al presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, que no diera un discurso como miembro informante.

Más adelante, el diputado Miguel Pichetto intervino para pedirle al titular de la Cámara controlar el tiempo de los oradores durante las cuestiones de privilegio. “Habíamos hablado en Labor Parlamentaria que el oficialismo tenía el deber de la mesura en este debate -recordó-. Y tenía también el deber de acortar el tiempo. Y aplicar el principio elemental de que los oficialismos se llevan la ley y no el discurso”. Tras lo cual le apuntó a la intervención de Almirón: “Pusieron un incendiario para provocar, entonces son responsables de lo que hacen, traten de ubicarse, traten de ser racionales e inteligentes y profesionales”.

Desde Unión por la Patria, Vanesa Siley sostuvo que “no se puede contraer un empréstito de esta manera, y además sospechosamente sin conocerse ni los montos, ni las condicionalidades, ni las condiciones financieras, ni las metas… Literalmente esto es votar un cheque en blanco”. Y señaló que el día anterior, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no había podido contestar las preguntas que le hicieron, sobre todo cuál es el monto de la deuda.

“No saben ni el monto, ni el costo, ni los intereses de esta deuda, ni tampoco qué va a poner la Argentina. Algo oscuro y sospechoso hay que va a perjudicar a nuestra nación entera. Y van a ser responsable los diputados de la Nación. Después los tratan de ratas… ¡Porque lo son!”, lanzó.

Siley hizo su aporte a la crispación que reinó durante la primera etapa de la sesión, cuando ante el pedido de Menem por cerrar porque se había extendido, replicó: “No me jodas”. Y luego redobló su apuesta al reclamar que no le cortara la palabra y decirle al presidente del Cuerpo que parecía fingir que no había pasado nada en la sesión pasada. “Usted parece que finge que no se cagan a piñas en su propio bloque, y levantó una sesión con quórum… Usted merece una investigación penal por lo que pasó la semana pasada, ¿y me quiere cortar por cinco minutos?”, manifestó.

Por su parte, los diputados santacruceños volvieron a diferenciarse. Hablaron uno a continuación del otro: en su intervención, Sergio Acevedo adelantó su voto negativo, adhiriendo al dictamen expuesto por el senador Francisco Paoltroni durante la reunión de la Bicameral de DNU del día anterior. Su compañero del bloque Por Santa Cruz, José Luis Garrido, recordó que todos los gobiernos tuvieron que pasar por el Fondo, aunque observó que “el Gobierno debería tener mucho cuidado con el tema de la fuga de capitales, pero no voy a ser un obstáculo para que este proceso de corridas bancarias y especulaciones económicas golpee más a los argentinos. Así que voy a tomar la decisión de acompañar este proyecto”.

La sesión de este miércoles se realizó en momentos complejos en materia cambiaria, en cuyo contexto el oficialismo esperaba conseguir la aprobación del DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar una etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta.

A su turno, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, hizo alusión justamente al contexto económico. “Hoy amaneció mal el día en los mercados, ayer tampoco fue un día bueno. La brecha aumentó, el riesgo país subió y eso puede obturar un plan de estabilización económica”, expresó. Al criticar la conducta de diputados del oficialismo, les advirtió: “No se trabaja así, estén a la altura, tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros”.

“Este acuerdo con el Fondo también lo tomó el Gobierno al que apoyamos, entonces somos responsables a lo largo de los años y queremos que esto se solucione”, dijo en referencia a la gestión de Cambiemos, que integró el partido liderado por Elisa Carrió. Después, agregó que él no considera que “haya que devaluar, pero hay que salir del cepo” y seguramente el FMI “va a poner alguna condición o regla deseable para que el mercado de cambios sea un poquito más liberal”.

Finalmente, el porteño sostuvo: “Esta vez no nos va a unir el amor, sino el espanto a los que muchas veces quieren desestabilizar a la Argentina, a los que no se hacen cargo de la historia y del pasado que es muy reciente”.

En nombre de su bloque, Democracia para Siempre, Facundo Manes anunció que no acompañaría la ratificación del DNU “porque consideramos que estamos ante una triple irresponsabilidad: una irresponsabilidad institucional, una irresponsabilidad económica y una irresponsabilidad política”.

“Vamos a la irresponsabilidad institucional -continuó-. Nuestra Constitución es clara: el artículo 75 establece que es atribución exclusiva del Congreso de la Nación decidir la contratación de empréstitos y el arreglo de la deuda interior y exterior; no hay margen para la interpretación, ni para improvisar sobre este texto; el acuerdo con el FMI no se puede hacer de espaldas a la sociedad, por decreto y sin discusión en este Parlamento”, aseveró.

Manes dijo que la segunda irresponsabilidad es la económica, ya que “se está aplicando una vieja medicina que ya fracasó varias veces en la Argentina. No discutimos ordenar la macro, pero sin producción, sin una política industrial moderna en el siglo XXI, no va a haber estabilidad sostenible”. Y respecto de la irresponsabilidad política, el neurocientífico sostuvo que “gobernar con la lógica del enfrentamiento solamente va a profundizar la crisis”.

Avanzada la lista de oradores, Nicolás Massot consideró “ineludible” alcanzar un acuerdo con el FMI, por lo que consideró conducente discutir qué tipo de acuerdo, como así también la fortaleza del mismo y, por último y más relevante, “discutir aquello que nos vuelve a hacer recurrir a ese salvataje, que creo que es en la Argentina la política cambiaria”.

El legislador de Encuentro Federal opinó que el DNU “raya la ilegitimidad”, aclarando que “están y estaban los votos para que esto saliera por ley en las dos cámaras. Y esto va a tener al menos una docena de votos menos, empezando por el mío, que lo que hubiera tenido si esto entraba por ley, como debe ser, con un presupuesto vigente; y si tuviéramos alguna noción más acabada de la naturaleza de este Gobierno”.

Por el contrario, Pichetto, jefe de ese bloque, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, pero se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más”.

De profesión economista, el diputado radical Martín Tetaz comparó el nuevo acuerdo con el Fondo con “llamar a una ambulancia”. Asimismo, apuntó contra la gestión presidencial de Cristina Kirchner: “Sacó 65 mil millones para pagar deuda del Banco Central, pero gobernó 7 de 8 años con déficit fiscal”. Pese a que confirmó “no poner palos en la rueda”, cuestionó a Javier Milei por no redactar un proyecto de ley con este tema y añadió que “sorprendió que sumaran el roll over de los vencimientos del FMI para este año”. De todos modos, reiteró que “se está tomando la decisión de pagar la deuda con el BCRA que dejó la expresidenta Cristina Kirchner”.

El titular de bancada radical, Rodrigo de Loredo, defendió la postura de la Unión Cívica Radical en virtud del avance de este DNU 179/2025: “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un Gobierno que no integra, en un momento crítico, como lo hizo con Alberto Fernández”.

Referente de temas presupuestarios en su bloque, el diputado de UP Carlos Heller cuestionó que “nos están planteando que le demos acuerdo a un programa ‘a celebrarse’, es decir que no existe” y un decreto por el cual se “delega en el ministro de Economía el derecho a suscribir sin ninguna limitación, porque no se conoce el acuerdo y las condiciones. Hay una disgregación de facultades que excede los límites de todo lo razonable”.

“Suponer que es lo mismo tomar deuda con el FMI para cancelar letras del Tesoro Nacional con el Banco Central es tomarnos el pelo”, afirmó y rechazó el pedido a que “aprobemos a libro cerrado un acuerdo al que no le conocemos el monto, las condiciones, la tasa de interés, ninguno de los elementos que la componen y donde nadie nos ha explicado cuál es la necesidad y urgencia”.

Para culminar las intervenciones de cada bloque, por Unión por la Patria habló Máximo Kirchner, quien renunció a la jefatura del bloque cuando el gobierno de Fernández debatió el anterior acuerdo con el FMI, y señaló: “El Congreso le da este acuerdo a un presidente que no reconoce una estafa a dos centímetros de su nariz”.

“Esto va a fracasar y ustedes lo saben y lo que están haciendo diputados que nos daban clases de instrucción cívica de cómo se debía gestionar la república apoyando este DNU es sacarse de encima", aseveró Kirchner, quien también indicó que "cuando los dirigentes se sacan los problemas de encima le caen por la cabeza a la gente".

Para culminar, enfatizó: "Tiene que ser seria la discusión. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro país pueda pagar. Así no va a poder pagar nunca y mientras más tiempo transcurra sin poder pagar, más agarrado del pescuezo nos van a tener”.

Por su parte, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, apuntó contra la gestión kirchnerista y manifestó que “evitaron tratar 237 DNUs teniendo mayorías en Diputados y en el Senado”. Luego, señaló que “hicieron uso y abuso entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner desde que la reforma del 94 introdujo esta herramienta”.

Reafirmó el compromiso del Pro con el presidente de la Nación, y cerró: “La Argentina va en el camino correcto y estamos comprometidos con la Argentina”. “Vamos a estar firmes apoyando lo que hay que apoyar”, reiteró.

Por el oficialismo, el presidente de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, afirmó que es la “primera vez en la historia que se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario sin tener crisis en la Argentina”.

Interrumpido por los gritos de UP, el diputado cordobés relató que es el “momento excelente para sentarnos a negociar con el Fondo”, y en el final de todo el debate, defendió la gestión del actual gobierno: “Lo que hace el presidente Milei es a favor de los argentinos, se va a sanear el BCRA y darles fortaleza a las reservas”.

Informe: Parlamentario.com