MILEI DA SU VERSIÓN SOBRE EL PROYECTO CRIPTO / «YO NO LO PROMOCIONÉ, LO QUE HICE FUE DIFUNDIRLO»

Nacionales - En una extensa entrevista con el canal de noticias TN, el presidente Javier Milei abordó el escándalo generado tras su promoción de la criptomoneda Libra, defendió su postura y criticó a la política tradicional, a la que calificó de "rastrera y miserable". El mandatario aseguró no tener "nada que ocultar" y explicó los motivos que lo llevaron a difundir el proyecto, al tiempo que destacó los avances económicos de su gestión.

El presidente aclaró que no promocionó directamente el proyecto Libra, sino que lo difundió como una herramienta para financiar emprendedores. "Yo no lo promocioné, yo lo que hice fue difundirlo", afirmó. Milei reiteró que su intención fue siempre apoyar a los emprendedores que no tienen acceso al sistema financiero tradicional, especialmente en el ámbito tecnológico.

"Nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica", recordó el mandatario. Sin embargo, reconoció que la difusión del proyecto generó un impacto negativo que no anticipó.

Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue cuando el presidente se refirió a los más de 40 mil inversores que, según reportes, habrían perdido alrededor de 80 millones de dólares en el proyecto Libra. Milei cuestionó estas cifras y argumentó que muchos de los participantes eran "bots".

"Es falso que sean 44 mil personas. Lo primero que hay que entender es que ahí había muchísimos bots. En el mejor de los casos, se trata de 5 mil personas", aseguró el mandatario. Aunque reconoció que incluso 5 mil personas son "mucha gente", insistió en que se trataba de individuos "hiperespecializados" en instrumentos financieros de alto riesgo.

"Todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Son operadores de volatilidad. Sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban asumiendo", afirmó Milei.

Milei comparó la situación con apostar en un casino: "Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que tenías esas características". El mandatario insistió en que el Estado no tuvo responsabilidad alguna en el caso. "Esto es un problema entre privados. El Estado no juega ningún rol, eso quede claro", sostuvo.

Milei reconoció que, aunque no cometió un error al difundir el proyecto Libra, aprendió lecciones valiosas sobre su rol como mandatario.

"Yo soy un tecno-optimista fanático. Tengo una pasión por la tecnología y quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico", afirmó Milei. El Presidente comparó su apoyo al proyecto LIBRA con la inauguración de una planta industrial, destacando que su rol no implica responsabilidad sobre la operatoria posterior.

Sin embargo, Milei admitió que las repercusiones políticas del caso le dejaron una lección importante. "Si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir: bueno, OK, tengo algo que aprender", reconoció. El mandatario explicó que, al asumir la presidencia, intentó mantener su esencia y accesibilidad, pero el escándalo lo llevó a reconsiderar su enfoque.

"Yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que se accedía a mí de la misma manera que cuando no era presidente. Lamentablemente, esto me demuestra que tengo que levantar los filtros y no puede ser tan fácil llegar a mí", reflexionó. Milei aseguró que, a partir de ahora, implementará mayores controles para evitar situaciones similares.

El Presidente también detalló cómo conoció a Davies, la persona detrás del proyecto Libra, durante un evento de FinTech organizado por Mauricio Novelli. "Cuando fui a la FinTech, que organizó Mauricio Novelli, conocí a un montón de gente interesante", recordó. Milei destacó que Davies le presentó una propuesta para financiar emprendedores tecnológicos, algo que consideró "muy interesante" dado las limitaciones del mercado argentino.

"Alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear proyectos de argentinos, a mí me parece interesante", explicó. Sin embargo, reconoció que su entusiasmo por apoyar a los emprendedores lo llevó a "comerse un cachetazo".

“Me comí un cachetazo”

Aunque Milei defendió su decisión de difundir el proyecto Libra, reconoció que, en retrospectiva, podría haber sido más cauteloso. "Por querer darle una mano a esos argentinos, me comí un cachetazo", admitió. Sin embargo, insistió en que su intención fue siempre apoyar el desarrollo tecnológico y económico del país.

Milei negó que su cuenta de Twitter haya sido hackeada y defendió su decisión de retirar el tuit ante la polémica generada.

El Presidente explicó que, inicialmente, fijó el tuit para demostrar que había sido él quien lo publicó, pero decidió eliminarlo ante la oleada de comentarios negativos. "Lo que yo empiezo a ver es cómo se empieza a generar toda una serie de comentarios negativos, y entonces, ante la duda, lo que hice fue sacar el tuit", detalló.

"Nosotros habíamos tomado este compromiso antes, y los compromisos se cumplen", afirmó Milei al inicio de la entrevista, refiriéndose a las conversaciones con los traders detrás del proyecto LIBRA. "Yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto puedo hablar tranquilamente. Entiendo que en otro momento la política prefería esconderse, pero yo no tengo nada que esconder", agregó.

El primer mandatario también se refirió a su falta de expertise en criptomonedas, pero justificó su intervención en base a su conocimiento en crecimiento económico. "Mi especialización es crecimiento económico con y sin dinero. Soy especialista en hacer crecer una economía, algo que lo estoy logrando. Y soy especialista en bajar la inflación, algo que también lo estoy logrando", afirmó.

“Pedimos además la intervención de la Oficina Anticorrupción para que nos investiguen a todos, incluido a mí. Esto no ha pasado nunca. Es la primera vez que alguien pide que se la investigue. El propio Davis dice que yo no me iba a llevar nada. Tengo plena confianza en los funcionarios míos. Nadie me pagó por compartirlo”, resaltó.

Críticas a Cristina

En medio de la entrevista, el presidente Javier Milei no dudó en lanzar fuertes críticas contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de estar involucrada en múltiples casos de corrupción y estafas durante su gestión. Milei aprovechó para contrastar su propia política económica con lo que calificó como el "desastre" heredado de los gobiernos kirchneristas.

"Los que me piden el juicio político son los mismos que se llevaron 600 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz, que nunca pudieron explicar y que, a valores de hoy, serían al menos 1.200 millones de dólares", afirmó Milei.

“Que me lo venga a decir la dos veces condenada, la de la causa Hotesur, la de la causa Vialidad… Es alguien que nunca en su vida ejerció, fue política e hizo una fortuna enorme. ¿Por qué no explica cómo la hija [Florencia Kirchner] tenía cinco palos verdes en el banco? Dale. Esa estafadora, verdaderamente chorra, viene a cuestionarme a mí. No hay mayor estafadora en la historia argentina que ella. No hay mayor estafador en la historia argentina que el kirchnerismo”.

“Yo ya le di intervención a la Oficina Anticorrupción. No tengo miedo a que me volteen. Nosotros estamos terminando con todos los curros de la Argentina. Esos tipos me están esperando con el cuchillo en la mano. Si la Justicia demuestra que alguna guillotina tiene que cortar una cabeza, adelante. Yo no creo que haya alguien en mi gobierno que tenga algo que ver. Pero por eso están investigando, yo no desconfío de nadie”, sentenció el mandatario.

Además, Milei recordó el manejo de las reservas del Banco Central durante el kirchnerismo. "Cristina se sacó 10.000 millones de dólares del Banco Central como si nada, que a valores de hoy serían 15.000 millones de dólares", denunció. El mandatario también mencionó el caso de los dólares futuros, que según él, dejaron un pasivo de 25.000 millones de dólares al finalizar el gobierno de Fernández de Kirchner.

"Cuando volvieron al poder, hicieron lo mismo pero con los Sira, vendiendo dólares por anticipado a los importadores, y se pagaron 50.000 millones de dólares con eso", agregó Milei, en referencia a los Sistemas de Reintegro a la Exportación implementados durante el gobierno de Alberto Fernández.

Informe: EC, LN y Agensur.info