CONVIERTEN EN LEY LA SUSPENSIÓN DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS (PASO) DE ESTE AÑO

- El Gobierno nacional logró su principal objetivo de las sesiones extraordinarias con la sanción por parte del Senado de la ley que suspende las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año, tras recibir 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones.

El Poder Ejecutivo había enviado a la Cámara baja en noviembre pasado un proyecto para directamente eliminar el régimen de las PASO, además de un cambio en la constitución, caducidad y financiamiento de los partidos políticos. Sin los consensos necesarios con la oposición dialoguista para avanzar en tal reforma, aceptó finalmente la opción de la suspensión. Desde el oficialismo insistieron en reiteradas oportunidades que la no realización de estos comicios representará un ahorro de 150 millones de dólares.

De esta manera, los argentinos no irán a las urnas en agosto de este año para definir internas a nivel nacional en lo que respecta a la elección de precandidatos a diputados y senadores nacionales, sino directamente se irá a las elecciones generales en octubre, instancia en la que debutará la Boleta Única de Papel.

De acuerdo a la flamante norma, se suspenden las PASO, contenidas en la Ley 26.571, “y todas las obligaciones emanadas de la legislación vigente sobre la materia referida a su organización y realización”.

A su vez, se indica que para el proceso electoral 2025 “regirán los plazos estipulados por el Código Electoral Nacional, la ley 23.298 y demás normas electorales contados a partir de los 10 días antes de la fecha de la elección general”. “La Cámara Nacional Electoral publicará el cronograma correspondiente”, agrega.

Además del oficialismo, aportaron su respaldo la UCR, senadores kirchneristas de Unión por la Patria referenciados en gobernadores provinciales, Pro, fuerzas provinciales y bloques menores aliados de la Casa Rosada.

En contra se pronunciaron una media docena de legisladores de la UCR. También lo hizo el sector de Unión por la Patria que que responde a la expresidente Cristina Kirchner, aunque sus oradores prefirieron apuntar sus discursos a criticar la política económica del Gobierno y destacar que el de las primarias “es un tema que no le interesa a los argentinos”.

Impulsadas por el kirchnerismo en 2009, las elecciones primarias se instauraron por la ley 26.571 para los cargos nacionales (presidente y legisladores nacionales) y fueron usadas por primera vez en el turno electoral de 2011.

El debate

Miembro informante del proyecto, la cordobesa Alejandra Vigo hizo un repaso histórico de todas las reformas políticas impulsadas durante esta era democrática, con la creación de las PASO y también los intentos para suspenderlas o directamente eliminarlas, por ejemplo, en tiempos de pandemia, cuando se alteró el cronograma electoral postergando fechas de elecciones.

“Son muy pocos los espacios que en algún momento han tenido la posibilidad de resolver su propia interna con más de una lista en un mismo espacio”, señaló, observando que cuando no hay competencia se deben hacer igual, “representando para la opinión pública un anticipo de la fortaleza electoral que podría lograr ese espacio en la contienda electoral”.

Así las cosas, consideró que las PASO “resuelven aspectos de la vida política y para la política, no así para los ciudadanos”. Y remarcó que es común que en cada agosto se presenten listas únicas. “No resuelve el sistema lo que objetivamente se proponía, y los ciudadanos deben ir a votar así no haya dos opciones de listas”, se quejó, recordando que el texto mandado por el Ejecutivo señala que “la participación ciudadana en las PASO ha bajado 10 puntos desde su primera implementación, y con su eliminación se retoma para los partidos políticos la libertad de elegir las autoridades de su propia organización”.

Vigo cerró diciendo que “la ciudadanía va a advertir que este gasto solo sirve para definir las internas en la política”.

En su intervención por parte de Unión por la Patria, el pampeano Daniel Bensusan recordó que ya había dicho en su momento que las PASO eran inviables. Admitió que todo indicaba que las PASO serían suspendidas y si eso sucedía le recomendó al Gobierno aprovechar para “empezar a capacitar a la ciudadanía, que no tiene ni idea de cómo votar con la Boleta Única de Papel”.

“Apúrense con la licitación de quién va a imprimir; no vaya a ser cosa que no haya más tiempo y le terminen dando a una empresa amiga de la hermana, del asesor, del amigo… Después no nos vengan a correr con la vaina y tengan que empezar con la licitación indirecta”.

Bensusán confesó que le gustaría estar discutiendo otros temas, por ejemplo sobre las provincias que “están siendo relegadas permanentemente por este Gobierno nacional. Yo quiero discutir el presupuesto; que venga el ministro a informar qué corno hizo con los recursos”. Y cerró preguntando cuánto dinero no repartió el Gobierno entre las provincias. “Ochocientos once mil millones de pesos en 2024, que eran fondos de las provincias que se guardó Milei”.

Previsiblemente, el radical Pablo Blanco se manifestó en contra de la suspensión de las PASO, que consideró un sistema válido para “que cualquier ciudadano pueda presentarse a consideración de la ciudadanía sin contar con la estructura de un partido".

Se quejó por el intento de la modificación de las PASO diciendo que el Gobierno rompió con la "tradición democrática" de no modificar las reglas del juego en año electoral. "No sé en qué punto estamos en un sistema democrático", sentenció.

Tal cual se presumía, el senador de Unión por la Patria Guillermo Andrada se manifestó a favor de suspender las PASO y recordó que el gobernador de su provincia, Catamarca, tiene una postura histórica en ese sentido: que los partidos políticos tienen que resolver sus candidaturas. “Yo estoy de acuerdo con eso también”.

“No es que estemos actuando en forma coyuntural; también el gobernador ha presentado en nuestra provincia un proyecto para suspenderlas”, advirtió, asegurando que su voto “no es sorpresivo”, sino “consecuente con el gobernador que representa mi provincia”, y aseguró que vamos a acompañar todas las medidas de austeridad que sean buenas para nuestro país”.

Habló a continuación el representante radical de esa provincia, Flavio Fama, anticipando que votaría en contra de la suspensión. Detalló todos los elementos por los cuales se argumentaba en contra de las PASO, tales como que las mismas pertenecen a la casta, o que el presupuesto hay que cuidarlo. “Y lo entiendo, es que estos argumentos solo están usados para encubrir los motivos reales que tienen para eliminar las PASO”, señaló. Porque dijo que el tercer elemento que se maneja es que la gente no quiere ir a votar. “Dicen que el 70% no quiere ir”, citó Fama, tras lo cual sostuvo en favor de las PASO que son “un instrumento democrático que le da legitimidad al proceso electoral, que permite que los ciudadanos no sean prisioneros de la lapicera de los partidos políticos. Y le da la posibilidad a los votantes de poder elegir dentro de las fuerzas a las que adhieren cuál es el mejor candidato que los puede representar”.

Respecto de que la gente está cansada de ir a votar en las PASO, Fama dijo que “la gente está cansada de la clase política, que no le ha sabido dar respuestas al pueblo argentino, por eso estamos como estamos”. Para Fama, “en realidad la intención es eliminarlas, no suspenderlas”, y sostuvo en cambio que la ley merece ser cambiada, por ejemplo que sean optativas. Y sobre el argumento económico, se preguntó “qué vamos a hacer con esos 150 millones de dólares, ¿adónde van a ir a parar?”.

A su turno, la jujeña Carolina Moisés (UP) también se mostró favorable a la suspensión, e insistió en que “hay una molestia de la sociedad argentina, no con la democracia, ni con la política, sino con los partidos, que no se han democratizado más por tener las PASO”.

Empero, aclaró que votaría a favor de la suspensión por este año. “A cuenta de que seamos capaces de construir para 2027 un proceso más accesible y representativo en la cual la sociedad argentina pueda confiar. Si vamos a tomar esa decisión, que no sea para pasar la motosierra a la democracia, sino para flexibilizar el acceso a la misma y comprometernos a ser mejores”.

La senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri se manifestó a favor de la continuidad de las PASO, a las que defendió enfáticamente, asegurando que democratizan a los espacios, transparentan y permiten que nuevos dirigentes den la batalla dentro de sus partidos. “Mejoran el sistema democrático”, enfatizó.

Sin embargo, en un momento de su discurso planteó su duda existencial: ¿Por qué acompañar el proyecto? “Porque el Gobierno las quiere eliminar, porque el presidente tiene un partido que es él y su hermana, y al que piensa distinto lo echan… Yo estoy en un partido político en el que hace un año opino distinto; acabo de votar en contra del resto y no fui expulsada”.

“No hay nada más casta que eliminar las PASO, porque significa que hay uno o dos para poner al candidato que se le ocurra. Eso es casta política. Lo que quiere hacer el Gobierno es eliminarlas, porque son casta política”, afirmó. Pero agregó que “este año probablemente ninguno vaya a las PASO. Yo creo que hay que mejorarlas para que no sean solo una encuesta nacional”, admitió. Y cerró: “Como quiero preservar la herramienta y no quiero que la expongan a una situación que terminen diciendo que son una porquería, es que voy a acompañar la suspensión por única vez, pero contrariada, entendiendo que lo único que a ustedes les importa es eliminarlas, porque son casta”.

En contra de la suspensión se manifestó el radical bonaerense Maximiliano Abad, para quien “lo que estamos debatiendo en este recinto es cuán importante es para cada uno de nosotros la participación ciudadana en la Argentina. Estamos debatiendo si queremos un sistema electoral que promueva la participación ciudadana en las candidaturas, o si queremos un sistema electoral que amplía el margen de acción de las cúpulas partidarias”.

“Mi voto en este tema es mucho más que un posicionamiento, está cargado de valores, de principios que me formaron como persona y militante. Estoy a favor de la democracia participativa, del empoderamiento de la sociedad. No defiendo las PASO como un sistema perfecto, creo en los cambios”, señaló Abad, para quien “las primarias ordenaron las competencias hacia el interior de las fuerzas y permitieron la conformación de coaliciones con partidos que tienen distintas estructuras y distinta participación territorial y geográfica. Y las deficiencias que tienen deben ser corregidas con propuestas superadores”.

También en contra de suspenderlas se manifestó Martín Lousteau, para quien la consecuencia es “volver a algo opaco, que vuelvan a ser seleccionados a dedo, en la opacidad y la oscuridad de los partidos políticos”.

“Las PASO permiten armar una estructura de cara a la gente”, dijo, y manifestó su asombro ante la postura del Pro señalando que “fue gobierno gracias a las PASO.

Contrario a la suspensión, el formoseño Francisco Paoltroni recordó en su intervención que “nunca estuvo en la agenda de La Libertad Avanza suspender las PASO. Esto es lo más casta de la casta. Y el presidente se tiene que tapar los oídos con cera, porque está escuchando cantos de sirena, y es el canto de la casta, que lo está llevando por el peor de los caminos, por el camino de Lijo, por el camino de las criptomonedas, por el camino de la suspensión de las PASO”.

Informe: Parlamentario.com, agencias y Agensur.info