CAUSA VIALIDAD / FISCAL FEDERAL PIDE QUE LA CONDENA DE CRISTINA KIRCHNER SE ELEVE A 12 AÑOS DE PRISIÓN

La Cámara de Casación había fijado en 6 años la pena

para la expresidenta pero la fiscalía solicita que se sume

el delito de asociación ilícita

- El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, presentó este jueves el recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise la condena a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

La fiscalía reclamo que se la condene a doce años de prisión y se sume el delito de asociación ilícita. La expresidenta tiene condena a seis años de prisión impuesta en un juicio oral.

De todos modos, si los jueces de la Casación que intervienen en el caso –Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos– resolvieran denegarle este recurso, la fiscalía podría plantear otro, de queja, ante la Corte.

Las defensas también presentaron sus propios recursos extraordinarios para que la Corte revoque las condenas y los acusados sean absueltos.

La Cámara de Casación revolverá si admite los planteos y, de ser así, los envía a la Corte en los próximos meses.

Las partes apelaron el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que en noviembre pasado confirmó la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al estado en las 51 obras públicas que el empresario Lázaro Báez recibió durante los gobiernos kirchneristas para Santa Cruz.

La Fiscalía en su apelación también solicitó que se aplique la asociación ilícita a Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional José Periotti y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien fue absuelto, lo que también fue apelado.

“La principal arbitrariedad que exhibe la sentencia en crisis radica en la confirmación de la absolución de Báez, Fernández de Kirchner, De Vido, López y Periotti por el delito de asociación ilícita”, sostuvo Villar en su apelación de 40 páginas al fallo de Casación.

La definición de la Corte Suprema será clave porque es la última instancia y si confirma las condenas se deberán aplicar, por lo que Cristina Kirchner deberá ser detenida -puede ser en domiciliaria- y no podrá volver a ocupar cargos . Pero nadie espera que sea este año. El 2025 es electoral y con la expectativa que Cristina Kirchner podría ser candidata y porque el máximo tribunal atraviesa un período de renovación de sus integrantes.

Informe: LN, Infobae, NA, agencias y Agensur.info