CORINA MACHADO CONFIRMA SU PRESENCIA EN MANIFESTACIÓN DEL 9 DE ENERO Y REIVINDICA TRIUNFO DE GONZÁLEZ URRUTIA

La líder opositora venezolana dijo que hay funcionarios

que «entienden que el régimen de Maduro se acabó, que

esto hay que pararlo»

María Corina Machado

Venezuela - La líder opositora de Venezuela María Corina Machado confirmó este martes que saldrá de la clandestinidad y asistirá a la manifestación que convocó para el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial, que tanto el oficialista Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia prometen asumir.

«Por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico, esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte», dijo Machado en una rueda de prensa virtual, en la que insistió en la reivindicación de la victoria de González Urrutia en las presidenciales, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio el triunfo a Maduro, un resultado rechazado por el antichavismo y gran parte de la comunidad internacional.

La cita de la manifestación, en la que Machado convocó a «todos (incluidos) los niños, los jóvenes y, muy importante, las abuelas», es a las 10 de la mañana en todas las ciudades y pueblos de Venezuela y, en el resto del mundo, cada país acorde a su horario local.

Pidió a los asistentes que acudan con camisetas con los colores de la bandera, amarillo, azul o rojo, «que cada quien escoja el color que quiera».

Cooperación de los militares

Durante su comparecencia, Machado aseguró que los funcionarios militares y electorales cooperaron el día de los comicios, el 28 de julio, para que la principal coalición antichavista obtuviera las «actas de votación» que -insiste- demuestran el «triunfo» del candidato Edmundo González Urrutia, frente al resultado oficial que dio la victoria a Nicolás Maduro.

«Los militares tuvieron su acta y nosotros no hubiéramos tenido acceso a esas actas si no hubiese sido por la cooperación de los funcionarios del Plan República y del CNE (Consejo Nacional Electoral) que desobedecieron las órdenes de que no podían entrar nuestros testigos y que no podían recibir las actas», dijo Machado en rueda de prensa virtual.

La exdiputada reiteró que González Urrutia es el «presidente electo», al tiempo que dijo que haber conseguido en «tiempo récord» más del «85 % de las actas que han sufrido todo tipo de autenticación y verificación desde el Centro Carter, las Naciones Unidas, universidades y, eso lo saben, en primer lugar, los militares».

Además, dijo estar segura de que en el seno de los cuerpos policiales y militares hay funcionarios que «entienden que esto se acabó, que esto hay que pararlo».

«Tienen familia, tienen hijos, no se quieren ir, quieren un cambio real y todo ese miedo que les metieron, que si nosotros llegábamos era el caos, se han dado cuenta que (…) el caos son ellos (el chavismo), la violencia son ellos», apostilló.

La oposición asegura que tiene en su poder el 85 % de las actas electorales -publicadas en una página web para su consulta-, a través de testigos y miembros de mesa la noche de los comicios, documentos que el Gobierno califica de «falsos».

Según precisó Machado, lo lograron gracias a la cooperación de funcionarios de entes estatales que trabajaron en el proceso electoral, un dato que no se conocía hasta hoy.

Hasta el momento, el CNE no ha publicado actas ni los resultados desglosados de las votaciones, pese a que así lo contempla su propio cronograma.

Un día «histórico»

Machado anunció la convocatoria de la manifestación el pasado domingo, cuando aseguró ese «día pasará a la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquista».

Insistió en la necesidad de salir a la calle «llenos de confianza» porque -subrayó- «Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás».

La protesta fue anunciada por la opositora un día antes de que el chavismo informara que también se manifestaría en las calles de Caracas, como actividad previa a la juramentación de Maduro.

Informe: EFE