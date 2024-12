EL ADIÓS A JORGE LANATA, UNO DE LOS PERIODISTAS POLÍTICOS MÁS INFLUYENTES (Y CONTROVERSIALES) DE LA ARGENTINA

Tras más de 6 meses de internación en el Hospital

Italiano, Lanata murió este lunes a los 64 años



Jorge Lanata

demostró desde temprana edad su destreza y pasión por el periodismo.

Su primera entrevista fue al poeta

Conrado Nalé Roxlo

, a quien buscó en la guía telefónica. Lo hizo a partir de que en la escuela primaria les pidieron alguna entrevista a alguien cercano, pero él fue más allá. Fue ese espíritu el cual lo llevó a ser

uno de los periodistas políticos más influyentes (y controversiales) de la Argentina

Jorge Ernesto Lanata nació el 12 de septiembre de 1960 en Mar del Plata. Sus padres, María Angélica Álvarez y el dentista Ernesto Lanata, vivían en Sarandí. A sus 56 años, cuando ya sus padres habían fallecido, se enteró de que era adoptado, un hecho que, aunque desconcertante, no alteró su perspectiva de vida. Optó por no profundizar en su origen, enfocándose en su presente y futuro más que en su pasado.

Su infancia estuvo marcada por desafíos, fue educado por sus tías y su abuela. Su madre enferma quedó postrada producto de una operación cerebral por un cáncer, su padre fue una figura implacable. Tras una pelea con él, a los 11 años, decidió dejar su hogar y vivió un tiempo en la calle, enfrentando la dureza de la vida en solitario.

Comenzó escribiendo en Colmena, el medio de su escuela secundaria el Colegio San Martín (de Avellaneda), y el diario La Ciudad de Avellaneda reprodujo algunas de esas notas. En 1974, a los 14 años, empezó a trabajar con la redacción de cables informativos en Radio Nacional. Ese año ganó el Segundo Premio Municipal de Ensayo con "El tema social en el cine argentino". En 1978 egresó del Colegio San Martín.

Hacia mayo de 1987, a los 27 años, fue fundador del diario de centro/izquierda Página/12 y fue su director periodístico hasta 1994. Desde ese diario se defendía la lucha por los derechos humanos, el reclamo de castigo a los responsables del terrorismo de Estado, los procesos de integración regional, y se criticaba duramente las políticas económicas neoliberales impulsadas en los noventa. En agosto de 1990, sacó la revista mensual Página/30, que dirigió hasta abril de 1995.

En 1998, fundó la revista Veintiuno, donde reunió a antiguos redactores de Página/12 como Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotogwiazda, Martín Caparrós, Andrea Rodríguez y Adrián Paenza, entre otros. En su primer aniversario, la revista pasó a llamarse Veintidós, y en el segundo, Veintitrés, nombre que mantiene. Lanata dejó su dirección a fines de 2001 y vendió la mayor parte de las acciones al grupo dueño de TV Guía. En 2001 fundó la revista EGO. Fundó y dirigió el diario Crítica de la Argentina (2008), este nuevo diario intentaba disputarle el público a Página/12, pero con un claro discurso antikirchnerista. El diario pasó a manos del empresario español Antonio Mata, quien lo declaró en quiebra en 2010, dejando a 178 trabajadores desocupados.

Fue colaborador en publicaciones como Siete Días, Diario Popular, El Periodista de Buenos Aires, Perfil, y del exterior como El Nuevo Herald (de Miami), The Washington Times, El Espectador (de Bogotá) y El Diario de Caracas (de Venezuela).

La televisión fue sin dudas uno de los puntales de su fama y popularidad. En América condujo el exitoso "Día D" en tres periodos y en la misma señal hizo "La Luna", "Detrás de las noticias" y "¿Por qué?". Tuvo paso un Canal 26 ("Después de Todo)" y a partir de 2012 condujo "Periodismo para todos" por Canal 13. Su paso al Grupo Clarín le valió algunas críticas, muchos le recordaron que en más de una entrevista pública había criticado a ese grupo mediático y había asegurado que “nunca trabajaría en Clarín”.

La radio también fue importante en su carrera, en particular durante sus últimos años. Trabajó en diversas emisoras y programas: a su inicio en Radio Nacional se le suma Radio Belgrano ("Sin anestesia"), Rock & Pop ("Hora 25" y "RompeCabezas"), Radio Colonia de Uruguay, Radio del Plata ("Lanata AM" y "Lanata PM") y actualmente llevaba adelante "Lanata sin filtro" por Radio Mitre, el cual también se transmite por streaming.

A lo largo de su carrera obtuvo 26 premios Martín Fierro por sus desempeños en radio y en televisión, entre ellos el de oro. Logró Premios Tato, Premios Clarín, Premios Éter, Premio Konex, Premios ACE y Premios Fund TV. Estuvo nominado al Emmy por la investigación "La ruta del dinero K".

La salud de Jorge Lanata en los últimos años

Lanata sufría de diabetes, enfermedad que afectó sus riñones y lo llevó a una enfermedad renal crónica. Además, ya presentaba otros factores de riesgo, como ser fumador, tener sobrepeso y padecer enfermedad de las arterias coronarias, lo que requirió la colocación de cinco stents.

Desde 2011, los médicos indicaron que su problema renal era irreversible, por lo que necesitaba diálisis o un trasplante de riñón para eliminar los desechos y líquidos de la sangre que sus riñones enfermos no podían filtrar adecuadamente.

En 2015 se sometió a una operación de más de seis horas en la Fundación Favaloro para recibir un riñón en el primer trasplante cruzado entre cuatro personas en América Latina. La inédita intervención debió autorizarse judicialmente. La madre sana de un joven enfermo aceptó donar uno de sus riñones a Lanata, mientras que quién era la esposa del periodista, Sara Stewart Brown, consintió la extracción de uno de sus riñones para trasplantarlo al hijo de la mujer.

En 2019, Lanata debió internarse en cinco ocasiones. La primera internación, de 15 días, se debió a una gastroenteritis. Posteriormente, contrajo otros virus, incluyendo conjuntivitis y gripe A.

El 2021 tampoco fue un buen año su salud. Además de sufrir el primer episodio de infección urinaria, debió someterse a un procedimiento quirúrgico laparoscópico en la Fundación Favaloro, tan solo meses antes de ser diagnosticado con arritmia cardíaca y una trombosis en su pierna izquierda.

En 2022 debió ser tratado por un "bloqueo del nervio femoral", lo que le ocasionó problemas de movilidad. Pero además, a finales de ese año, también contrajo COVID-19, lo cual complicó aún más sus problemas respiratorios.

En abril del año pasado, el periodista ya había sido internado por problemas respiratorios, lo que generó mucha preocupación en su entorno. Entre agosto y octubre de 2023, experimentó varios episodios de salud complicados, entre ellos, una infección urinaria. El 12 de septiembre, en su cumpleaños, tuvo que regresar a terapia intensiva debido a un cuadro febril.

Fue internado en el Hospital Italiano en junio de este año, cuando sufrió una descompensación mientras se realizaba estudios de rutina. El martes 10 de septiembre, desde la institución médica comunicaron que el periodista fue trasladado a un nuevo centro de salud, para realizar un tratamiento de rehabilitación adecuado a su cuadro. Tan sólo una semana después tuvo que volver al Italiano a causa de una infección y un cuadro de neumonía.

Lamentablemente esta última internación fue el final de un largo proceso. Tras una larga internación en 2023 Jorge Lanata dejó una profunda reflexión sobre la vida y la muerte: ''Yo me di cuenta después que pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. Y entonces, ¿cómo vivir?'', se había planteado.

Y finalizó: ''Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más''.

