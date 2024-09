DENUNCIAN A ALBERTO FERNÁNDEZ LUEGO QUE SU EXMINISTRO GUZMÁN DIJERA QUE LA CUARENTENA «FUE UNA BANDERA POLÍTICA»

El extitular de Economía reconoció que la extensión

de las restricciones durante la pandemia “fue más larga

de lo que debió ser”

Alberto Fernández y Martín Guzmán durante la pandemia

Nacionales - El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente al expresidente Alberto Fernández y sus funcionarios por el presunto delito de abuso de autoridad, luego de que el exministro de Economía de ese gobierno, Martín Guzmán, dijera en una entrevista que se había extendido intencionalmente el aislamiento durante la pandemia porque eso medía bien en las encuestas.

“Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el expresidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y demás funcionarios de gobierno que hayan participado en las decisiones aquí develadas, ante la posible comisión del delito previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal de la Nación”, afirmó la presentación a la que accedió Infobae que será sorteada en las próximas horas en los tribunales de Comodoro Py 2002.

En su presentación, Marijuan dijo que Guzmán, a través del canal de streaming Cenital, afirmó que las medidas sanitarias adoptadas durante el gobierno de Alberto Fernández se habían extendido por motivos políticos. “La administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”, dijo y añadió que “la extensión” de las restricciones sanitarias “fue más larga de lo que debió haber sido”. Según refirió, las decisiones adoptadas durante el año 2020 habían respondido al hecho de que, dado que les estaba yendo “bien con la sociedad”, el aislamiento era algo que “tenían que extender”.

El delito 248 del Código Penal reprime al funcionario público que “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. El tipo penal en cuestión demanda un abuso genérico de autoridad, considerando como “actos u omisiones del funcionario que violan la Constitución o las leyes de una manera dolosa”.

Lo que dijo Guzmán

El exministro de Economía durante los primeros tres años del gobierno de Alberto Fernández, Martín Guzmán, sostuvo en una entrevista que brindó el último domingo que “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno” y que por ese motivo “la extensión (de las restricciones sanitarias) fue más larga de lo que debió haber sido”.

En una extensa nota que se prolongó por más de tres horas, Guzmán, quien renunció intempestivamente mediante una carta al entonces primer mandatario en julio de 2022, sostuvo que “la pandemia es profundamente desigualadora”, al explicar como la sufrieron los trabajadores formales y los informales, que vieron más afectados sus ingresos al ser de los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Por mucho tiempo era ‘no, no se puede’. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno. Entonces en ese caso lo que yo les decía es sepamos que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias”, explicó.

“La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido”, reconoció. La pandemia dejó 130 mil víctimas fatales y la segunda ola de contagios se produjo en mayo de 2021 cuando se establecieron restricciones extremas durante 9 días. Luego de ese período lentamente la actividad fue volviendo a la normalidad en nuestro país.

El economista estuvo como invitado en el programa de streaming “On the record” que conduce el periodista Iván Schargrodsky por el canal Cenital.

¿Con esto nos está yendo bien, extendámoslo?, le consultó el periodista. Guzmán admitió que se hizo así “hasta que se pruebe en las elecciones si toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal o al menos no era, había una supuesta reducción del déficit pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos dando al Estado”.

Para el exfuncionario “bajaba el déficit porque crecía mucho la recaudación impositiva con la recuperación de la actividad y con el impacto de las medidas tributarias que habíamos tomado, como haber recuperado el Impuesto a los Bienes Personales, el Impuesto a la Riqueza”. Ese tributo que aprobó el Congreso por iniciativa del entonces jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, “en todo 2021 del aporte solidario y extraordinario también contribuye a la recaudación en ese año”.

¿Refuerza lo que decía la oposición sobre que era más política que sanitaria?, le consultaron. Guzmán recordó que los cuestionamientos de los sectores que se oponían a la prolongación de la cuarentena que impuso Alberto Fernández habían empezado antes. “La oposición empieza mucho antes. Me acuerdo muy bien que quien más presión hace era quien más me ayudaba para alivianar la situación lo máximo posible junto al otro ministro encargado de la producción y la visión técnica era que no se podía”, rememoró.

Informe: Infobae y Agensur.info