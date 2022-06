AMPLÍAN LA IMPORTACIÓN DE GASOIL PARA COMBATIR DESABASTECIMIENTO

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo el anuncio y dijo

que está trabajando con las provincias para no afectar

la capacidad productiva

Filas de camiones esperando cargar combustible, en una escena que se repite

en varias rutas del país, principalmente en el Norte y el Litoral.

Nacionales - El escenario de faltantes que atraviesa el gasoil no deja de agravarse y en el Gobierno no sólo admiten el problema: afirman que se tomarán medidas inmediatas para combatir el desabastecimiento. En ese tono, Juan Manzur, actual Jefe de Gabinete, informó que se ampliará la importación del combustible en el transcurso de esta semana. Y que el oficialismo nacional trabaja con las provincias para resolver aspectos de la distribución del producto con el fin de no afectar la capacidad productiva.

"Estuvimos reunidos en el último encuentro con los gobernadores del norte grande. Se tocaron múltiples temas que tienen que ver con las economías regionales, con infraestructura, y entre ellos se preveía una escasez, un faltante de combustible", declaró el funcionario.

Para luego añadir: "Estamos trabajando. Ayer hablé con las autoridades, se va a resolver en el transcurso de hoy o de mañana. Se va a importar más".

Los dichos de Manzur ocurren en sintonía con un monitoreo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) que fijó en ocho las provincias en situación de "muy bajo o nulo" suministro de gasoil.

En esa dirección, precisó la entidad, aunque el faltante afecta a todo el país, la zona centro y norte se encuentran en un estado más crítico y las largas filas al costado de las banquinas se han convertido en una postal cada vez más cotidiana.

Del trabajo surge otro dato importante: el aumento del precio del combustible a granel –muy por encima de los incrementos registrados en surtidor– hizo que muchos transportistas dejaran de lado la opción de abastecimiento en playas privadas.

Los camioneros pasaron a cargar, mayormente, en estaciones de servicio ubicadas en las rutas –más del 60 por ciento– y en centros poblados –24 por ciento–, con el consiguiente impacto en la disponibilidad del combustible para los automovilistas y particulares en general.

Datos del monitoreo

Con 600 datos obtenidos, se determinó que ocho provincias se encuentran en rojo. Es decir, que tienen "muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio". Las más afectadas son: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

A partir de la situación se registran camiones varados en distintas zonas y en casos extremos llegaron a esperar hasta 12 horas para poder cargar gasoil, según FADEEAC.

Respecto de las causas del problema, desde la federación se remarcó que "se trata de un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requieren".

El presidente de FADEEAC, Roberto Guarnieri, planteó: "Desde hace varias semanas, cientos de camiones de Bolivia vienen al puerto de Campana a buscar el combustible que importa su país. Si se paga, hay combustible disponible. Mientras tanto, en Argentina tenemos camiones varados a orillas de la ruta, por falta de gasoil".

Según el titular de la federación, los faltantes son "un problema que afecta a todo el país, de diferente manera. La situación más crítica se vive en el centro y norte".

"En el sur, por ahora, no se han registrado mayores complicaciones, pero si no se encuentra una solución de manera urgente, empezaremos a ver desabastecimiento. No podemos llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos", advirtió.

Para, finalmente, señalar: "La industria en general empezará a sentir las consecuencias. El combustible es un elemento esencial para poder cumplir con nuestra tarea. Más del 90 por ciento de la economía argentina se mueve en camión".

Informe: iProfesional