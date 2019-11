«ALPEROVICH TENDRÍA QUE TOMAR LICENCIA»

Norma Durango, a cargo de la Banca de la Mujer, dijo que “es repulsivo” el caso del senador denunciado por abuso sexual





Tucumán - La senadora nacional Norma Durango consideró que José Alperovich, acusado de abuso sexual por una sobrina segunda, “tiene que tomar una decisión y no poner al pleno en una situación tan difícil”.

“El relato es estremecedor. Estoy impactada, indignada, conmovida. No encontramos palabras”, expresó este lunes la legisladora, presidenta de la Banca de la Mujer, comisión que emitió un comunicado pocas horas después de conocerse la denuncia.





La pampeana abogó por una rápida actuación de la justicia y dijo: “Nosotras, como siempre lo hemos dicho, le creemos a quienes denuncian, les creemos a las víctimas; y el Senado de la Nación no puede estar ajeno de estas situaciones machistas de algunos de sus integrantes”.





“No hemos nombrado a nadie en el comunicado porque no somos jueces ni fiscales”, apuntó y remarcó que “los fueros no impiden que la justicia avance”. “Una vez que la justicia dictamine la culpabilidad o no, habrá que evaluar” un desafuero, agregó.





A pocos días del recambio parlamentario, cuando se preveía se oficializara el bloque unificado del peronismo en el Senado -Alperovich ya había anunciado su pase a la bancada K-, Durango confesó que es “muy difícil” pensar en una convivencia con el senador denunciado.





Pero aclaró que “estas son decisiones que son colectivas”. “La situación (del tucumano) en el Senado la resolveremos entre todos”, aseguró y envió un mensaje a sus pares varones: “Los hombres tienen que revisar su masculinidad y hacerse cargo de lo que hacen”.





“Yo creo que él (Alperovich) tiene que tomar una decisión y no poner al pleno en una situación tan difícil”, sostuvo en diálogo con radio Futurock y opinó que “por lo menos tendría que tomar licencia”, algo que por el momento el tucumano rechaza hacer.